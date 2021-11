Kingston Digital: Next-Gen KC3000, l’unità SSD PCIe 4.0 NVMe di nuova generazione

ha annunciato il lancio di, la sua unità SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 di nuova generazione per PC desktop e laptop.L'SSD KC3000 offre prestazioni di livello superiore grazie al controller NVMe 4x4 di ultima generazione e la 3D TLC NAND ideale per gli utenti esperti che richiedono le velocità più elevate disponibili sul mercato.Sfruttando la tecnologia Gen4, KC3000 raggiunge, con prestazioni incredibilmente velociper uno storage ottimale. Gli utenti possono gestire carichi di lavoro impegnativi e ottenere prestazioni migliori con applicazioni software come il rendering 3D e la creazione di contenuti 4K+ aggiornando lo storage di sistema.Il KC3000che è incorporata nel formato M.2 2280 che è lo standard di settore, per archiviare ancora più contenuto e consentire agli utenti di sfruttare le velocità PCIe 4.0. Con la sua esclusiva combinazione di prestazioni e resistenza, KC3000 è rinforzato con un dissipatore di calore in alluminio e grafene a basso profilo per disperdere efficacemente il calore e mantenere l'unità fresca durante carichi di lavoro intensivi.KC3000 è attualmente disponibile con capacitàKC3000 è coperto da una garanzia limitata di cinque anni e supporto tecnico gratuito.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita