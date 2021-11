Kaspersky: 40% dei bambini italiani condivide online informazioni private con sconosciuti

che ha coinvolto un campione di 1.833 bambini italiani, tra i 5 e i 10 anni. L’indagine, condotta tra maggio e ottobre 2021, aveva lo scopo di indagare le abitudini della generazione Alpha in merito all’uso dei dispositivi tecnologici e la loro consapevolezza circa i rischi nei quali potrebbero incorrere navigando in rete. Hanno collaborato all’indagine 88 scuole italiane coinvolte nel progetto Digital Security di Kaspersky.

Tra i dati più allarmanti quello che riguarda il 40% dei piccoli intervistati che, pur avendo ricevuto consigli e istruzioni da familiari e insegnanti circa i pericoli della rete, condividerebbe senza problemi dati e informazioni personali come indirizzo di casa, scuola e lavoro dei familiari, ad amici virtuali mai incontrati prima.



ha commissionato a Educazione Digitale un sondaggioLa, oggetto dell’indagine di Kaspersky, non avendo mai conosciuto un mondo senza internet vive in unadove la distinzione tra virtuale e reale non esiste. Questa generazione fa un uso quotidiano della rete e considera il web un vero e proprio spazio di socializzazione, un luogo “familiare”, che li accompagna in quasi ogni attività del loro quotidiano. Infatti, secondo quanto emerso dall’indagine,, anzi il 43% ha dichiarato di utilizzarli per fare video e foto insieme, mentre il 31% li usa per sfidarsi a giochi online o chattare con altri amici.Bambine e bambini italiani accedono ai dispositivi digitali e ad una connessione alla rete in età sempre più giovane. Secondo l’indagine di Kaspersky, infatti, il, tra i 5 e i 10 anni,che hanno a disposizione,di loro ha dichiarato che, grazie alla rete e ai dispositivi tecnologici,. La possibilità di conoscere nuovi amici e condividere le proprie giornate è, invece, il motivo segnalato dal 41%. Infine, il 19% riconosce in questi device la possibilità di imparare cose nuove mentre solo al 6% non piace utilizzarli.Nonostante i bambini di questa età siano sicuramente molto bravi nell’uso di smartphone e tablet, spesso più dei loro genitori, dalla nostra indagine è emerso anche come in realtà non conoscano realmente le potenzialità di questi strumenti, né tantomeno dispongano di quella capacità critica che gli consentirebbe di valutare adeguatamente le conseguenze delle loro azioni online e di quelle degli altri.come “dove vivi”, “dove vai scuola” o “che lavoro fanno i tuoi genitori” con amici virtuali mai incontrati prima,. Il 18% risponderebbe ma senza dare troppi dettagli mentre solo il 42% di loro ha affermato di essere consapevole che queste informazioni non andrebbero mai date a degli sconosciuti.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita