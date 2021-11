Lenovo registra un trimestre record

Lenovo Group

ha annunciato i risultati trimestrali record per il Gruppo, con massimi storici sia per utile che per fatturato.

"L'eccellenza operativa, l'innovazione e la forte capacità di esecuzione dell'azienda sono alla base dei miglioramenti in tutti i principali gruppi aziendali, nonostante le più ampie sfide di approvvigionamento affrontate dal settore. Queste, insieme alle opportunità create dalla accelerazione del processo di digitalizzazione, dalla trasformazione intelligente e dagli aggiornamenti IT di dispositivi, infrastrutture e applicazioni in tutto il mondo, contribuiscono ad alimentare l’aumento di redditività a lungo termine e sostenibile del Gruppo" si legge in una nota dell'azienda.





Le prestazioni di Lenovo hanno prodotto miglioramenti significativi di anno in anno, con un utile netto in crescita del 65% su base annua a 512 milioni di dollari e un margine di utile netto in miglioramento di 0,7 punti, in linea con l'obiettivo del Gruppo di raddoppiare in tre anni. L'utile ante imposte è stato di 742 milioni di dollari, in crescita del 58% su base annua, e il fatturato del Gruppo ha continuato la sua forte traiettoria di crescita raggiungendo i 17,9 miliardi di dollari, con un aumento del 23% su base annua.

Il flusso di cassa operativo è raddoppiato di anno in anno a 1,6 miliardi di dollari e, allo stesso tempo, gli investimenti in ricerca e sviluppo del Gruppo per il trimestre sono aumentati di quasi il 60%.





Guardando al futuro, la strategia per promuovere una crescita sostenibile dei profitti continuerà a concentrarsi su attività e segmenti ad alto margine, raddoppiando allo stesso tempo gli investimenti in ricerca e sviluppo in tre anni, come annunciato

lo scorso trimestre

.

Questa attenzione sosterrà la continua trasformazione del Gruppo, sviluppando una tecnologia focalizzata sulle nuove opportunità IT e l'architettura tecnologica di "Client-Edge-Cloud-Network-Intelligence" determinata dalle mutevoli esigenze dei clienti.

uanqing Yang, Chairman & CEO di Lenovo: "La nuova architettura tecnologica IT di Lenovo di "Client-Edge-Cloud-Network-Intelligence" è in forte sviluppo e sempre più riconosciuta in tutto il settore. Grazie alla forte esecuzione della nostra strategia 3S (Smart Devices/IoT, Smart Infrastructure, Smart Vertical), nell'ultimo trimestre sia il nostro utile netto che i ricavi hanno registrato nuovi record e siamo sulla buona strada per raddoppiare il nostro margine netto in tre anni. Contemporaneamente, il nostro investimento in ricerca e sviluppo è notevolmente aumentato di quasi il 60%", ha affermato Yuanqing Yang, Chairman & CEO di Lenovo. "Guardando al futuro, continueremo a perseguire il nostro obiettivo di raddoppiare l’investimento in ricerca e sviluppo in tre anni e a guidare ulteriormente la nostra trasformazione intelligente guidata dai servizi".



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita