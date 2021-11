Alexa: ha spento tre candeline italiane l'assistente vocale di Amazon

Lo scorso 6 novembre, Alexa ha spento la sua terza candelina in Italia, la settima negli Stati Uniti. Ma a crescere è anche l'amore degli utenti in Italia per l'assistente vocale Amazon, che li supporta e accompagna ormai in ogni attività della vita quotidiana, li stupisce con le numerose Skill, ne facilita i momenti conviviali e interagisce sempre di più.

Nei primi tre anni dall'arrivo in Italia, gli utenti attivi che utilizzano Alexa sono cresciuti in maniera rilevante, oltre l'80% anno su anno; e nel solo 2021 si contano oltre 5 miliardi di interazioni tra gli utenti in Italia e Alexa. Alcune di queste dimostrano come Alexa sia entrata nelle nostre case come un vero e proprio membro aggiuntivo della famiglia: basti pensare che oltre 7 milioni di volte, solamente nell'ultimo anno, gli utenti le hanno detto "ti voglio bene",

afferma Gianmaria Visconti, Country Manager di Amazon Alexa.





Alexa è stata fin da subito apprezzata per aver portato tanta buona musica nelle case italiane, e anche oggi questo aspetto continua a essere tra i preferiti. La

musica digitale tramite smart speaker è un fenomeno in costante crescita nel Bel Paese,

anche i dati lo confermano:

sono state infatti oltre 280 milioni le ore di streaming fruite nel corso degli ultimi 12 mesi.







Alexa ha inoltre semplificato le giornate piene di impegni degli utenti in Italia grazie alle routine, per accendere la macchina del caffè da espresso al mattino, accendere, spegnere o cambiare il colore delle luci con i dispositivi- per riceveree ascoltare- la musica e i risultati sportivi, pronunciando solo "Alexa, buongiorno", ad esempio. Solo nell'ultimo anno,". Gli utenti in Italia chiedono anche tante curiosità, domande ad Alexa. Le più gettonate dell'ultimo anno? "Alexa, cosa c'è stasera in tv?", "Alexa, quanti giorni mancano a Natale?", "Alexa, che Santo è oggi?".Ma la casa non è l'unico spazio in cui ricevere il supporto di Alexa. Anche all'interno di alcune vetture, come ad esempio, è possibile riprodurre musica, effettuare chiamate, ascoltare audiolibri e notizie, consultare il meteo, controllare i dispositivi smart di casa compatibili, ottenere indicazioni stradali, trovare parcheggio, il tutto tenendo le mani sul volante e gli occhi sulla strada."Non avremmo ottenuto questi risultati senza la combinazione di più fattori. In primis il lavoro svolto dal team italiano: 50 colleghi, tra Language Engineer e Data Scientist, del nostro centro di Ricerca e Sviluppo a Torino, che in questi anni hannoOltre a tutti gli altri membri del team Alexa che ogni giorno lavorano per rendere Alexa l'assistente vocale ideale:. E ovviamente non possiamo dimenticare il grande contributo delle aziende con cui collaboriamo e quello degli sviluppatori", conclude Visconti.Le funzionalità di Alexa in Italia sono infatti frutto dell'impegno di una grande, che si impegnano ogni giorno per creare nuove Skill dedicate.