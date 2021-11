Fortinet Q3 2021: fatturato in forte crescita

Fortinet ha annunciato i risultati finanziari per il terzo trimestre, che si è concluso il 30 settembre scorso.

Tra gli highlights si evidenziano:

Entrate pari a $867.2 milioni, in aumento del 33% anno su anno

Product revenue pari a $337.1 milioni, in crescita del 51% anno su anno

Service revenue di $530.1 milioni, in crescita del 24% anno su anno

Fatturato pari a $1.06 miliardi, in aumento del 42% anno su anno

Entrate differite pari a $3.11 miliardi, in aumento del 30% anno su anno

Margine operativo GAAP del 19.2%

Margine operativo non-GAAP del 25.8%

Reddito netto GAAP diluito per azione attribuibile agli azionisti comuni di Fortinet Inc. pari a $0,97

Reddito netto non-GAAP diluito per azione attribuibile agli azionisti comuni di Fortinet Inc. pari a $0.991

Flusso di cassa derivante dalle attività pari a $398.8 milioni

Flusso di cassa libero pari a $329.8 milioni

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati che abbiamo raggiunto nel terzo trimestre, in quanto per la prima volta nella storia di Fortinet abbiamo superato il traguardo di un miliardo di dollari di fatturato trimestrale. Inoltre, Gartner ha nuovamente riconosciuto la nostra soluzione Secure SD-WAN come Leader nel Magic Quadrant 2021 per la nostra infrastruttura WAN Edge, che si è posizionata al top per la sua capacità di esecuzione", ha dichiarato Ken Xie, Fondatore, Presidente e CEO di Fortinet. "Il mercato della network security si sta rapidamente espandendo dal data center fino alle reti locali o WAN, all'ambiente di lavoro ibrido e al cloud. Siamo determinati e intenzionati a promuovere ulteriormente la nostra piattaforma Security Fabric supportata da ASIC in questo mercato in grande espansione per guidare la crescita a lungo termine, la migliore della media del settore per Fortinet".

