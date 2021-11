Black Friday 2021: i prodotti di elettronica tra i più “attesi” dagli italiani

Mancano pochissimi giorni all’appuntamento con il, la giornata di sconti e offerte speciali che cade il giorno che segue quello del ringraziamento negli Stati Uniti, il Thanksgiving (quarto giovedì di novembre), quest’anno il prossimo. Da tradizione stelle e strisce, il Black Friday è diventato un’usanza diffusa anche in Europa ma è, con una propensione all’acquisto e un budget di spesa ipotizzato superiore al resto d’Europa e crescenti anno dopo anno.L’annuale indagine di idealo in occasione del Black Friday ha riscontrato infatti chedice di essere interessato ad acquistare un prodotto durante il prossimo Black Friday ("sì") contro il 55,7% degli Spagnoli, il 49,8% dei Tedeschi, il 44,4% degli Austriaci e il 36,6% dei Francesi.L’interesse degli italiani online per gli acquisti durante il Black Friday cresce anno dopo anno: nel 2020 infatti si è registrato un incremento di ricerche online delrispetto all’edizione 2019.Più della metà dei consumatori italiani online (il) ha dichiarato di aver acquistato un prodotto online durante il Black Friday 2020 e, tra questi, la maggior parte sono giovani. Tra gli utenti tra, sia uomini che donne, la percentuale è infatti pari al 66,3%.Gli italiani hanno, inoltre, imparato a: ildei consumatori online ha dichiarato di prepararsi al Black Friday facendo una lista dei prodotti che interessano o prendendo nota dei prezzi dei prodotti che interessano. Anche l’analisi dei dati e dei comportamenti online delle ultime settimane conferma l’abitudine a prepararsi in anticipo, mostrando incrementi nelle ricerche online rispetto ai prodotti che, tradizionalmente, sono i più scontati durante il Black Friday.I prodotti di elettronica sono tra i prodotti più attesi durante il Black Friday e soprattutto il, il lunedì successivo dedicato alle offerte sui prodotti tecnologici. Se in generale gli smartphonesono i più cercati online, in occasione del Black Friday e Cyber Monday sono i prodottia registrare un picco di interesse: durante lo scorso Black Friday, ad esempio, le ricerche online di prodotti Android sono state solo di poco superiori rispetto a quelli iOS, +24,6% contro una media di oltre il +71,1%.Tra i prodotti di elettronica che gli italiani stanno tenendo d’occhio online durante l’ultima settimana figura l’ultimo nato in casa Apple,, presentato lo scorso 14 settembre e, in particolare, la versione Pro. A seguire l’iPhone 12 e due smartphone Android, lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G e il Samsung Galaxy A52s. Anche lesono tra i prodotti più “attesi” durante le prossime giornate di sconti e promozioni: l’interesse online verso questi prodotti, infatti, è aumentato delnell’ultima settimana ed in particolare è la Microsoft Xbox Series X ad essere la più cercata, con un boom di interesse del +334,2%.Segue la Sony PlayStation 4 (PS4) Slim che fa registrare una crescita di interesse del +125,0%.Ildegli italiani che prevedono di acquistare online un prodotto durante il Black Friday ha dichiarato di voler. Tra i prodotti più cercati online nell’ultima settimana troviamo infatti i(+32,3%) ma anche l’abbigliamento sportivo per bambini e ragazzi come il set felpa e pantalone Adidas Trefoil Hoodie o la giacca imbottita Nike Sportswear U Nsw Filled Jacket. E per gli appassionati diil Black Friday è il momento migliore per regalarsi il prodotto tanto desiderato come una Macchina fotografica Reflex, il cui interesse online nell’ultima settimana è aumentato del +51,5%, un Drone (+32,0%) o un Giradischi (+33,9%).Ildegli italiani online per gli acquisti durante il Black Friday è die la maggior parte - il 45,1% - prevede di spendere tra i 50€ e i 200€.La media del budget di spesa previsto è più alta per gli uomini (294€) rispetto alle donne (240€) e aumenta con l’età, più basso per i giovani tra i 18 e 24 anni (212€) e più alto per gli adulti tra i 55 e 64 anni (356€).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita