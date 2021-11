POCO M4 Pro 5G, lo smartphone pensato per godere di un intrattenimento immersivo

ha annunciato il lancio di, il nuovo arrivato della serie M, dedicata all’intrattenimento per la fascia media.POCO M4 Pro 5G è il top della tecnologia di nuova generazione. Sviluppato per fornire la migliore esperienza video e gaming, offre anche un migliore rapporto qualità-prezzo. Il chipset Mediatek Dimensity 810 è un processore octa-core leader di gamma che porta un enorme salto di prestazioni rispetto alla generazione precedente, oltre che un’efficienza mai vista.Sviluppato con un processo a 6nm, POCO M4 Pro 5G è estremamente efficiente dal punto di vista energetico. La batteria dura più a lungo, anche se alimenta due impressionanti core Cortex-A76 che girano a 2.4GHz, sei efficiency core ARM Cortex-A55 a 2.0GHz, e una moderna scheda grafica ARM Mali-G57 MC2 a 1068MHz. Quindi, POCO M4 Pro 5G offre una grafica superiore che eleva l’esperienza visiva di qualsiasi contenuto video o film.Lo smartphone ha tutte le caratteristiche per competere con un flagship, compresa la connettività innovativa con un modem 5G integrato e, insieme alla tecnologia UFS 2.2 per una maggiore velocità di scrittura sequenziale e capacità multitasking superiori.. Alimentato da un caricatore 33W, presente nella scatola, lo smartphone carica completamente la sua batteria da 5.000mAh al 100% in soli 59 minuti – quasi la metà del tempo rispetto alla generazione precedente. In proporzione, con soli 10 minuti di carica, gli utenti potranno godere fino a 2 ore di video streaming.Per essere un dispositivo pensato per un intrattenimento coinvolgente, POCO M4 Pro 5G offre più di quanto può sembrare. Vantando un touch sampling rate da 240Hz, insieme a un DotDisplay 90Hz DynamicSwitch questo smartphone non solo eccelle per fluidità, ma supera tutte le aspettative. Laconquista gli utenti con un display cristallino e ricco di dettagli, oltre che un'ampia gamma di colori che supporta DCI-P3. POCO M4 Pro 5G è smart come il suo dynamic refresh rate, che si adatta automaticamente a ogni formato di intrattenimento per estendere la durata della batteria. I video vengono riprodotti a 60fps, i film a 25fps, mentre i giochi possono girare a 60fps o 90fps. Combinando il display con il doppio speaker, POCO M4 Pro 5G si trasforma in un teatro a portata di mano davvero coinvolgente.Ma i benefici per i gamer non finiscono qui:. La serie M è una ventata d’aria fresca in un mondo di smartphone molto simili tra loro e POCO M4 Pro 5G mantiene il tipico design estroverso di POCO. Cornici fini, design leggero da 195g, corpo sottile da 8.75mm e sensore di impronte digitali laterale ridisegnato. Ma non solo, lo smartphone sarà disponibile in tre colorazioni eleganti con una finitura opaca: Power Black o Cool Blue e in un secondo tempo POCO Yellow.POCO M4 Pro 5G è anche il primo telefono della serie M che dispone di un impressionante sensore da 50MP e una fotocamera ultra-wide da 8MP. In combinazione con una serie di feature creative della fotocamera come la Night Mode, Caleidoscopio, Slow motion e Video Time-lapse, qualsiasi filmato o foto può essere potenziato con immagini più chiare e paesaggi mozzafiato.Anche i selfie vengono resi più memorabili con i selfie panoramici,. Per dare il tocco finale ai videoclip o agli scatti, POCO M4 Pro 5G garantisce il massimo dello stile con l’aggiunta di esuberanti filtri.Power Black, Cool Blue e POCO Yellow, in due varianti: 4GB+64GB e 6GB+128GB.A partire dalle 00:00 del 11 novembre, POCO M4 Pro 5G sarà acquistabile su po.co nella versione da 4GB+64GB e al prezzo dinella variante da 6GB+128GB. Nelle prime 24 ore, POCO M4 Pro 5G sarà disponibile con unper la variante 4GB+64GB eper la 6GB+128GB.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita