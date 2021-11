Lexar SSD SL200: veloci, portatili, resistente, sicuri e capaci

Prestazioni a livello di unità SSD, con velocità di lettura fino a 550MB/s e scrittura fino a 400MB/s1

Stile elegante e sottile con finitura di alta qualità

Design durevole e portatile - resiste a temperature e vibrazioni estreme2

Comprende una soluzione di sicurezza avanzata con crittografia AES a 256 bit

Comprende una porta USB tipo C. Comprende un cavo USB da tipo C a tipo C e un cavo USB da tipo C a USB standard di tipo A

Garanzia limitata di tre anni

L'è ilche permette di avere sempre con sé ini propri file sia a casa e in ufficio sia in viaggio. È infattied è dotato di una, che permette di creare e gestire con facilità un'area protetta da password in grado di criptare automaticamente i dati.Questa unità di memoria,(misura solo 86 mm x 60 mm x 9.5 mm), ha una raffinataed è disponibile nelle capacità die, a breve,Offre inoltre, con velocità di lettura fino a 550MB/s e scrittura fino a 400MB/s quattro volte superiori rispetto alle unità disco esterne tradizionali1, così è facile accedere, spostare o eseguire il backup di tutti i film, la musica, le foto e i file preferiti in modo rapido e caricare più velocemente i giochi.Ha poi un ridotto consumo della batteria del device quando quest'ultimo non è alimentato dalla corrente e con i cavi forniti nella confezione, USB tipo C-tipo C e USB tipo C-tipo A, è semplicissimo e immediato connettere questa SSD al dispositivo.Prezzi indicativi al pubblico:(512GB) e(1TB).