Caricami porta in Italia il powerbank sharing

Caricami ha deciso di portare in Italia il powerbank sharing fornendo un servizio di ricarica in mobilità alle persone attraverso un'app e un network di stazioni di ricarica e powerbank sempre disponibili.





Il funzionamento di Caricami è semplice: attraverso l'app Caricami, l'utente accede a una mappa che gli indica la stazione di ricarica più vicina. Qui è possibile noleggiare un powerbank, ricaricarsi in mobilità e restituirlo presso una qualunque altra stazione del circuito. Grazie a una diffusione sul territorio sempre più capillare, non sarà necessario ricordarsi di portare con sé una batteria di riserva durante una trasferta o acquistarne una. Basterà noleggiare un powerbank in una delle stazioni Caricami presenti in città.

Le batterie Caricami sono dotate dei 3 connettori più diffusi sul mercato (micro USB, Type-C e Lightning) per essere compatibili con qualunque dispositivo mobile.

Le stazioni Caricami sono dotate di 8, 24 o 48 batterie l'una e possono essere installate all'interno di bar e ristoranti, ma anche in centri commerciali o strutture che ospitano eventi. Batterie e stazioni sono personalizzabili e integrano schermi per visualizzare immagini e video, trasformandosi anche in preziosi strumenti di marketing.



Caricami è nata a dicembre 2019 trovandosi a operare in piena pandemia. Nonostante questo ha continuato a espandere la propria rete di stazioni di ricarica raggiungendo sette regioni italiane con oltre 200 installazioni e stringendo collaborazioni con importanti player come Impact Hub, Talent Garden, il Centro Diagnostico Italiano, NEN e perfino Glovo per la ricarica dei driver a Milano. Per continuare a espandersi e farlo velocemente, Caricami ha bisogno di capitali ed è per questo che ha da poco avviato una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma

