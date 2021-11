ZenBeam Latte L1, il nuovo proiettore portatile compatto e leggero di Asus

Asus

ha annunciato la disponibilità del proiettore, uno dei prodotti che ha riscosso più successo in termini di popolarità in occasione del CES 2021. Progettato per garantire esperienze video e audio coinvolgenti, ZenBeam Latte L1 assicura proiezioni luminose da 40 a 120 pollici di diagonale e risoluzione 720p e vanta l'audio firmato da. Mette a disposizione degli utenti un'opzione più flessibile durante lo streaming dei loro video o film preferiti o durante le presentazioni nella sala riunioni, consentendo loro di regolare le dimensioni dello schermo per meglio adattarlo allo spazio di vita o di lavoro.ZenBeam Latte L1 include l'app Aptoide TV per permettere agli utenti di visualizzare contenuti video di qualità e ottimizzati per dispositivi con schermo grande.La funzione diconsente a ZenBeam Latte L1 di proiettare contenuti in streaming, per l'intrattenimento ad alta definizione, da smartphone, tablet e altri dispositivi animati da Android, iOS e macOS. In aggiunta, la porta HDMI garantisce la compatibilità con un'ampia gamma di sorgenti esterne in ingresso. La porta USB di tipo A fornisce il supporto necessario per la connessione a una tastiera o un mouse e può essere utilizzata anche per ricaricare dispositivi mobili.ZenBeam Latte ha unae una risoluzione HD nativa con supporto per input FHD. Il suo obiettivo con focale a tiro corto è garanzia di emozioni da grande schermo anche in stanze piccole, in quando è possibile effettuare proiezioni da 40 pollici da una distanza di 1 metro e da 120 pollici da una distanza di 3,2 metri. L'esclusivo software inclusomette a disposizione tre modalità predefinite per garantire un audio ottimizzato per diversi scenari. La modalità Movie migliora la voce e l'audio generale per un'autentica esperienza da sala cinematografica; la modalità Musica migliora i bassi e offre una gamma acustica più ampia per valorizzare i vari generi musicali; la modalità Gioco equalizza suoni e voci di gioco più coinvolgenti per migliorare le esperienze gaming.possono compilare e gestire una libreria video personale di YouTube utilizzando la funzione Video Links. Questo software preinstallato impedisce a YouTube di riprodurre automaticamente contenuti fuori dalla playlist, in modo che il contenuto visualizzato sia sempre adatto ai bambini. Quando ZenBeam Latte è connesso a Internet tramite Wi-Fi, gli utenti possono visualizzare i video salvati in modalità wireless.ZenBeam Latte ha preinstallata la piattaforma multimediale, un ecosistema che permette di accedere allo streaming multimediale attraverso oltre 2.500 applicazioni tra cui YouTube, Amazon Prime Video, Hulu e Netflix.è disponibile ad un prezzo consigliato al pubblico diSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita