Lenovo: arriva in Italia il primo PC Yoga con tecnologia OLED

Lenovo ha annunciato l’arrivo in Italia del suo laptop Yoga Slim 7i Pro con display da 14 pollici, disponibile con schermo LCD oppure OLED super brillante.

Il nuovo laptop Lenovo Yoga Slim 7i Pro con display LCD già certificato Intel Evo, integra processori Intel Core per dispositivi mobili fino all’undicesima generazione con grafica Intel Iris Xe o grafica dedicata NVIDIA GeForce MX450.

Lenovo ha poi introdotto funzionalità come l’accensione istantanea all’apertura della cover del laptop, la possibilità di effettuare il log-in senza toccare il PC e la modalità di raffreddamento intelligente.

Lenovo Yoga Slim 7i Pro è progettato per rispondere agli standard Intel Evo. Inoltre, è possibile utilizzare i microfoni integrati di questo Yoga per abilitare le funzionalità di Alexa.





Yoga Slim 7i Pro 14” è disponibile con display fino a 2.8K (2880x1800) con refresh rate di 90Hz e formato 16:10 per avere maggiore spazio sullo schermo. In aggiunta questo modello è il primo PC portatile della linea Lenovo Yoga a offrire un aggiornamento del display con tecnologia OLED, la combinazione tra qualità del display e design sottile, con processori mobile e intelligenza artificiale (AI) lo rende un portatile di fascia premium con qualità dell’immagine eccellente, tempi rapidi di risposta e basso consumo energetico. Gli utenti più esigenti apprezzeranno chiarezza e qualità delle immagini su schermo, leggibili anche all'aperto, sotto la luce diretta del sole.





