CRIF: con open banking crescono le erogazioni alla clientela consumer (+7,5%)

nonché l'automatizzazione di tutte le attività relative all'acquisizione della documentazione necessaria e dei dati contenuti in essa, ivi incluse le immagini dei documenti di riconoscimento richiesti dalle funzioni di Compliance e dalle normative.

Lo sviluppo dei servizi di Open Banking, inizialmente strettamente riconducibile ai servizi di pagamento, si sta progressivamente estendendo verso prodotti di investimento, risparmio, credito e supporto allo sviluppo del business, tanto che da Open Banking si sta evolvendo in uno scenario di Open Finance.Tra gli aspetti più immediati nell'evoluzione del rapporto banca-cliente uno studio realizzato da CRIF, presentato in occasione del CRIF Finance Meeting, segnalagrazie alle nuove tecnologie digitali, inclusi tutti i processi e i controlli correlati (identificazione e KYC-Know Your Customer, AML-antiriciclaggio, controllo automatico dei poteri di firma, etc),Consentendo così al cliente finale diattraverso una customer experience fluida e coinvolgente.L'onboarding digitale è la porta di ingresso verso l'open banking, consentendo di aumentare la conoscenza del cliente e potenziandograzie a tutte le nuove informazioni di conto corrente.All'atto pratico, l'analisi di CRIF ha rilevato undall'inizio dell'onboarding della nuova clientela, un'e, soprattutto,Al contempo si registra una fronte di una parità di rischio atteso in ingresso, mentre la crescita delleInoltre, i clienti potranno usufruire di, come elemento differenziante e migliorativo dell'esperienza già disponibile sui canali tradizionali, con opportunità disia nella gestione dei propri risparmi, sia dello sviluppo delle proprie attività, in particolare nel caso di PMI e Piccoli Operatori economici. Questo si abbina alla disponibilità di Customer Journey digitali in grado non solo dima anche di(lending, pagamenti, finanziamenti etc. così come servizi assicurativi e/o per la protezione cyber), anche richiedendo il supporto remoto in caso di difficoltà.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita