PocketBook InkPad Color, per un Natale...a colori!

L’ereader InkPad Color di PocketBook è in grado di visualizzare 4.096 colori: perfetto per leggere libri ma anche per fumetti e testi scolastici. Equipaggiato con il nuovo schermo E Ink new Kaleido, con i suoi 225 grammi è uno degli e-reader con schermo da 7,8 pollicipiù leggeri sul mercato.



Adotta poi uno schema modificato del filtro colore che aumenta la luminosità, staccando maggiormente il bianco della pagina.

Massimo comfort di lettura grazie alla tecnologia E Ink, che simula l'effetto carta aumentando la nitidezza del testo in bianco e nero (300 Dpi), e all'illuminazione frontale che rende i colori più vividi.



Grazie alle funzioni audio e Bluetooth, il device può connettersi senza fili alle cuffie o all’impianto audio dell’auto per ascoltare audiolibri o musica.

Molto interessante la funzione Text-to-speech che permette di trasformare in audio qualsiasi testo o ebook sul device.

InkPad Color è disponibile nel colore argento-luna.



Prezzo: 299 €.

