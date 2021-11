HomePod mini disponibile in Italia nei nuovi colori

HomePod mini è progettato per funzionare con Apple Music, Apple Podcast, migliaia di stazioni radio e con servizi musicali come Deezer e altri.

Quando l’utente ascolta musica e podcast o risponde a una chiamata, può proseguire tranquillamente sul suo iPhone avvicinandolo all’HomePod mini, senza perdere neanche un beat.



ha annunciato cheè ora disponibile in Italia, anche in giallo, arancione e blu. Insieme a bianco e grigio siderale, i nuovi colori presentano dettagli coordinati, come la superficie touch colorata, il tessuto a rete, le icone del volume e il cavo intrecciato,In soli 8,43 cm di altezza, HomePod mini racchiude tantissime innovazioni che offrono un suono incredibilmente potente per uno speaker così piccolo. Utilizzando l'audio computazionale per fornire un'esperienza di ascolto ricca e dettagliata e prestazioni di altissimo livello, HomePod mini. L'utente può posizionare più altoparlanti HomePod mini per ascoltare la stessa musica in tutta la casa o un brano diverso in ogni stanza, oppure può abbinarli per creare una coppia stereo con un suono ancora più avvolgente.Grazie all'intelligenza diHomePod mini offre un'esperienza personalizzata e perfettamente integrata per gli utenti iPhone. Siri può anche dare all'utente un veloce aggiornamento personale sulla sua giornata. Basta chiedere "Ehi Siri, qual è il mio aggiornamento?" per ascoltare le ultime notizie, il meteo, le condizioni del traffico, i promemoria e gli appuntamenti sul calendario con una sola richiesta.HomePod mini semplifica anche: con semplici comandi vocali è possibile chiedere a Siri di spegnere le luci, alzare o abbassare la temperatura, chiudere a chiave la porta, impostare una scena o controllare dispositivi in orari specifici. Con la funzione Interfono, l'utente può mandare un messaggio vocale da un HomePod mini a un altro in una stanza diversa, in un'area specifica o in più stanze della casa. L'interfono funziona con iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods e CarPlay, perciò tutti in famiglia potranno ricevere notifiche e inviare messaggi.