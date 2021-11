SMARTAPP: si amplia la famiglia di App intelligenti di Canon

Attraverso la strategia Digital Transformation Services e l'importante evoluzione tecnologica dei propri prodotti hardware e piattaforme software, Canon propone una suite di SMARTAPP, in continua evoluzione, in grado di ottimizzare, velocizzare e rendere più sicuri i processi documentali nonché di semplificare i flussi all'interno degli spazi di lavoro per renderli più collaborativi.



In tal senso, Canon porta sul mercato la nuova SMARTAPP,

SmartDESK

, che risponde alle esigenze delle aziende che stanno ridisegnando i propri spazi e introducendo una gestione condivisa delle aree di lavoro. Si tratta di una soluzione dedicata, semplice da configurare e personalizzare, per offrire un sistema di prenotazione risorse efficiente.



SmartDESK

si basa sulla piattaforma software

,

e può essere configurata in ambienti cloud oppure on-premise.

Tra le numerose funzionalità, vi è la possibilità di creare o importare i layout delle postazioni e aree di lavoro (come nel caso di sale riunioni); di realizzare pagine e link di prenotazione per i dipendenti; di gestire la prenotazione già effettuata, ad esempio modificarla o annullarla; di attivare un'integrazione diretta in tempo reale con le soluzioni Microsoft (Outlook, ecc.) ed intranet aziendale.





La suite di applicazioni intelligenti Canon SmartApp dialoga con i dispositivi multifunzione e le piattaforme software Canon. È inoltre in grado di soddisfare il modello di delivery e di personalizzazione più adatto alle richieste dei clienti, offrendo soluzioni on premise, in cloud o in ambienti ibridi.

