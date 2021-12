CES 2022: Plustek presenterà nuove soluzioni per digitalizzazione di documenti e card

Plustek ha annunciato la propria partecipazione alla prossima edizione del CES di Las Vegas (LVCC North, 9475), che si terrà dal 5 all'8 Gennaio 2022.

Tra le novità più importanti Plustek mostrerà alcune innovative soluzioni per la digitalizzazione di documenti, che possono venir integrate in modo semplice all’interno di chioschi self-service. Tra queste spicca il nuovissimo

VTM300

, un modulo particolarmente compatto e dal design ergonomico, che consente la scansione di documenti A4 in fronte retro a colori alla velocità di 30 pagine al minuto a 300dpi.



Sempre in grado di essere integrati all’interno di chioschi e banchi di reception, ma anche utilizzabili da soli sono, invece,

SecureScan X-Mini

e

X-Cube

, due nuove soluzioni che consentono di digitalizzare in modo semplice e veloce passaporti e carte d’identità e acquisire i dati in essi contenuti tramite sofisticate tecnologie di OCR. Queste due nuove proposte vanno ad ampliare ulteriormente l’ampia gamma di soluzioni MRTD (Machine Readable Travel Documents) di Plustek, che comprende tra gli altri anche i modelli stand alone

SecureScan X150 e X200

.



Tra gli scanner dedicati a coloro che vivono e lavorano in mobilità non mancheranno di attirare l’attenzione dei visitatori il leggero e compatto scanner ultraportatile

MobileOffice S410 Plus

, che è in grado di digitalizzare documenti fino all’A4, inclusi scontrini, ricevute, biglietti da visita e card, e il modello

MobileOffice D620

, perfetto per digitalizzare anche card plastificare fronte e retro fino a 1,2mm di spessore. Completeranno le proposte di scanner compatti il

MobileOffice D430

, uno scanner ad alta velocità molto versatile ideale per le applicazioni verticali, e uno scanner per la digitalizzazione di card in formato A8, che sarà mostrato a Las Vegas in anteprima assoluta.



Completeranno le proposte di Plustek in esposizione a CES 2022 il

PT2160

che, con le sue 60 pagine al minuto e il suo evoluto sistema di gestione della carta, rappresenta la scelta ideale per i gruppi di lavoro che devono processare quotidianamente grandi quantità di documenti, e gli scanner della

linea eScan

che, grazie al loro ampio touch screen e alla connettività Ethernet e Wi-Fi, sono in grado di operare in modalità stand-alone, consentendo di effettuare la digitalizzazione e la condivisione di documenti di ogni tipo e dimensione in pochi istanti.