NIKON presenta il NIKKOR Z 28-75mm, il nuovo zoom altamente versatile

presentato un nuovo zoom grandangolare/mediotele a pieno formato per fotocamere mirrorless Nikon Z, ilQuesta nuova lente vanta una versatile portata dello zoom (da grandangolo a mediotele), un'eccellente luminosità costante e una messa a fuoco decisamente selettiva.Grazie a una struttura leggera e a una costruzione ottica avanzata, ilconsente di acquisire immagini superbe di tutto ciò che, intorno a noi, ci ispira. La versatile portata dello zoom copre una ottima gamma di lunghezze focali, mentre l'ampia apertura costante del diaframma f/2.8 consente grande libertà creativa: permette di catturare con facilità l'atmosfera di situazioni scarsamente illuminate, esplorare il potenziale creativo di una profondità di campo selettiva e anche scattare con tempi di posa veloci in situazioni di scarsa illuminazione, bloccando il movimento senza sacrificare la luminosità.L'obiettivoconsente di mettere a fuoco in modo rapido e selettivo il soggetto anche durante le riprese ravvicinate e di ottenere un bellissimo effetto bokeh, per ritratti di altissimo livello. Questa nuova lente NIKKOR Z a pieno formato è, grazie alla portata dello zoom che è in grado di coprire diverse situazioni di ripresa, con ridotta variazione focus breathing.ideale sia per le riprese grandangolari che per realizzare incredibili ritratti.l'apertura luminosa e costante consente un'esposizione omogenea sull'intera portata dello zoom e scatti nitidi, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Permette anche di scattare con tempi di posa più veloci in caso di scarsa illuminazione.l'ampia baionetta Z-Mount e l'apertura circolare a 9 lamelle arrotondate consentono un effetto bokeh incredibilmente morbido e naturale.distanza minima di messa a fuoco di 0,19m a 28mm e di 0,39m a 75mm.la messa a fuoco è fluida, silenziosa ed estremamente selettiva, anche quando si scatta a distanza ravvicinata.la ridotta variazione focus breathing consente di regolare la messa a fuoco senza che questo possa influire sull'angolo di campo. Il controllo dell'apertura uniforme consente di acquisire cambiamenti di luminosità in modo meravigliosamente naturale.l'anello di controllo, fluido e silenzioso nel movimento, può essere utilizzato per una messa a fuoco manuale precisa o per regolare l'apertura, la sensibilità ISO o la compensazione dell'esposizione.l'obiettivo NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 è resistente alla polvere e alle gocce d'acqua¹, con un trattamento coating che lo rende anche molto semplice da pulire.