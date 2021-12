Samsung presenta il nuovo Galaxy Tab A8

Samsung

ha annunciato l'uscita del suo nuovo Galaxy Tab A8, il dispositivo più sottile e potente della serie Galaxy Tab A. Il Galaxy Tab A8 racchiude schermo, potenza e prestazioni impressionanti in un design sottile e leggero, adatto allo studio, al divertimento, a mantenersi in contatto con i propri cari, e molto altro. Si configura come una vera e propria esperienza d’uso attraente e perfetta per la mobilità, accattivante che si adatta alla quotidianità e al budget di tutti gli utenti e si sincronizza perfettamente con altri dispositivi Galaxy.



L'esperienza del Galaxy Tab A8 inizia con il design e le sensazioni tipici dei tablet Samsung, da sempre amati dagli utenti. Il suo design leggero vanta uno schermo da 10,5 pollici con una cornice incredibilmente sottile e un formato 16:10. Il risultato è un rapporto schermo/dispositivo dell'80%, che permette un'esperienza visiva molto più immersiva rispetto ai tablet del passato. Sia che gli utenti stiano guardando il loro programma preferito, giocando con gli amici o aggiornandosi con la famiglia in videochiamata, il quadruplo altoparlante del Galaxy Tab A8 con Dolby Atmos fornisce un ricco soundscape con dettagli, profondità e realismo senza precedenti.

Samsung TV Plus e più di 200 canali gratuiti, gli utenti potranno godersi l'intrattenimento dal vivo e on-demand a proprio piacimento.

Oltre al suo incredibile display, Galaxy Tab A8 racchiude ancora più potenza e prestazioni all’interno dell’esperienza della serie Tab A di Samsung. La CPU e la GPU del Tab A8 sono state aumentate del 10% ciascuna, per offrire prestazioni più veloci e fluide senza fastidiosi ritardi.

Inoltre, il Galaxy Tab A8 offre diverse opzioni di archiviazione, in modo che gli utenti possano scegliere quella giusta per loro. E’ possibile scegliere tra 32 GB, 64 GB o, novità del Tab A8, 128 GB di spazio di archiviazione. La funzionalità della scheda microSD è espandibile per ottenere fino a 1 TB di spazio. Il Galaxy Tab A8 è ora offerto anche con 3GB o 4GB di RAM. La batteria da 7.040 mAh con ricarica rapida fino a 15 W permette agli utenti di godersi contenuti in streaming per ore e ore, senza preoccuparsi di rimanere senza energia.





Per un multitasking più semplice ed efficace, è possibile dividere lo schermo e usare due applicazioni fianco a fianco, aggiungendo anche una finestra pop-up, con Multi-Active Window. Mentre si segue una lezione, è possibile chattare con i compagni di classe, prendere appunti e visualizzare una presentazione contemporaneamente. E quando si naviga su Internet, basta trascinare un link dalla finestra corrente a lato per creare uno schermo diviso.

La funzione Drag & Split apre automaticamente una seconda finestra del browser per una navigazione più dinamica sul web

.





Con la fotocamera posteriore da 8 MP del Galaxy Tab A8, la fotocamera anteriore da 5 MP e la nuovissima funzione Screen Recorder, studenti, insegnanti e persino giocatori non dovranno mai perdersi nulla. E’ possibile registrare video chiari e dettagliati di tutorial o lezioni, o anche registrarsi mentre si presenta un contenuto, registrando sia la propria voce che lo schermo. Questa funzione permette di riprendersi mentre si prendono appunti, si evidenziano punti chiave o si scrive sullo schermo, in modo da far corrispondere ciò che si dice a ciò che si vede, aiutando l’utente a concentrarsi meglio e a valorizzare i propri appunti. E quando si è pronti a passare da Galaxy Tab A8 allo smartphone Galaxy, è possibile condividere testi, una pagina web, immagini e altro tra i due dispositivi con un rapido copia e incolla.





Inoltre Galaxy Tab A8 è supportato dalla piattaforma di sicurezza Knox di Samsung, che assicura una protezione multi-livello. Il riconoscimento facciale assicura che i proprietari del Galaxy Tab A8 siano gli unici ad avere accesso al loro dispositivo. La protezione costante in tempo reale del software assicura che minacce esterne non possano accedere al dispositivo.





Il Galaxy Tab A8 sarà disponibile in Italia nelle colorazioni Grey, silver e nel nuovo colore Pink Gold

da dicembre, al prezzo di partenza di 249€.

