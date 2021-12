Samsung annuncia una partnership con Viva Wallet

hanno annunciato una partnership volta a offrire agli utenti ancora nuove opportunità innovative per effettuare e ricevere pagamenti. D’ora in poi, infatti, i clienti della neobank Viva Wallet potranno accettare pagamenti sia in negozio sia online tramite, il servizio facile e sicuro che consente di pagare comodamente con il proprio smartphone o smartwatch Samsung.Tramiteè possibile digitalizzare sul proprio dispositivo mobile carte di credito, di debito e prepagate, in tutta sicurezza, e pagare in maniera semplice e immediata sfruttando la tecnologia(NFC). Dopo aver registrato le credenziali del proprio account e aggiunto la propria carta di credito, il pagamento avviene in pochi secondi: si seleziona la carta di credito che si vuole utilizzare, nel caso se ne abbia più di una, si utilizza la modalità di identificazione preferita (impronta digitale, iride, pin) e si avvicina il proprio smartphone al POS.Grazie alla nuova partnership, i merchant che utilizzano- l’innovativa soluzione di pagamento di Viva Wallet in costante aggiornamento che consente di aumentare le conversioni fino al 20% - potranno quindi far leva su un nuovo servizio di pagamento, approfittando inoltre della compatibilità di Samsung Pay con, l’esclusiva funzionalità di Viva Wallet che permette di trasformare, in pochi minuti, gli smartphone Android in un terminale per le carte mobile, consentendo ai venditori di accettare pagamenti ovunque si trovino.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita