Asus: arriva in Italia il Chromebook Detachable CZ1

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo ASUS Chromebook Detachable CZ1 (CZ1000), nuovo pc portatile dedicato agli studenti e all'educazione. I Chromebook di ASUS si configurano come i perfetti compagni di studio, che ci si trovi sui banchi di scuola, a distanza o alle prese con i compiti delle vacanze. Leggero, versatile, compatto e performante, questo nuovo modello assicura un'esperienza fluida per esprimere le proprie potenzialità in ogni luogo.

Le possibilità sono infatti illimitate con l'impareggiabile versatilità che ASUS Chromebook Detachable CZ1 offre. Il design rimovibile della cover, del supporto e della tastiera migliora la produttività e l'intrattenimento in modalità laptop, stand o tablet, a seconda delle esigenze, mentre il peso di soli 0,5kg rende questo laptop un compagno fedele da portare sempre con sé.

La tastiera facilmente rimovibile e la copertura magnetica del supporto ad angolo libero di ASUS Chromebook Detachable CZ1 facilitano la produttività e lo trasformano in un computer portatile perfetto per l'apprendimento a distanza o per lavorare ai compiti, ovunque ci si trovi. Il design ErgoLift, la corsa dei tasti di 1,5 mm e la tastiera full-size consentono esperienze di digitazione intuitive e confortevoli.



L'innovativo stand ad angolo libero di ASUS Chromebook Detachable CZ1 è progettato per soddisfare una vasta gamma di esigenze degli studenti per lo studio e il gioco. Il dispositivo può essere facilmente regolato fino ad un'apertura di 180° per rimanere in una posizione stabile, fornendo angoli di visualizzazione perfetti per la navigazione web, guardare video, prendere appunti, o per una serie di altre attività.



Il nuovo ASUS Chromebook Detachable CZ1 è inoltre ideato per resistere a colpi, urti e cadute quotidiane. Per fornire una durata adatta a qualsiasi ambiente di apprendimento, questo laptop offre rinforzi strutturali e soddisfa i nuovi standard di resistenza MIL-STD 810H di livello militare. Tutti e quattro i bordi e gli angoli esterni sono protetti da un resistente rivestimento in gomma, che riduce l'impatto degli urti fisici per garantire che i componenti critici rimangano sani e salvi. Una finitura resistente e micro-smacchiata non mostra graffi o impronte digitali, e oltre al materiale antiurto su ciascuno dei quattro angoli, una solida copertura fornisce un ulteriore strato di difesa che mantiene il portatile al sicuro in caso di cadute accidentali o incidenti.

L'apprendimento può essere duro - ma ASUS Chromebook Detachable CZ1 è in grado di resistere alle più lunghe sessioni di studio. Offrendo fino a 11 ore di durata della batteria con una singola carica, ASUS Chromebook Detachable CZ1 durerà per un'intera giornata di lezioni e più - permettendo agli studenti di apprendere ininterrottamente e poi divertirsi, senza mai dover ricorrere al caricabatterie.

Lo stilo e una fotocamera rivolta verso il mondo permettono di scatenare la creatività, mentre il

display multitouch Full HD da 10.1 pollici, che fornisce immagini vivide e input intuitivi per esperienze di apprendimento moderne, è certificato da TÜV Rheinland per le basse emissioni di luce blu garantendo la massima protezione per gli occhi.



I due altoparlanti stereo di alta qualità a 5 magneti di ASUS Chromebook Detachable CZ1 generano un suono realistico, offrendo un effetto surround e un audio nitido e potente per esperienze coinvolgenti durante l'ascolto di musica e lo streaming video.

Inoltre, le due fotocamere si combinano per arricchire il modo in cui gli studenti imparano. Una fotocamera da 8 MP sul retro e una da 2 MP frontale permettono agli studenti di catturare foto e video vividi e di alta qualità.



ASUS Chromebook Detachable CZ1 è dotato infine di uno stilo che si ricarica rapidamente all'interno dell'apposito slot, mantenendolo pronto per l'uso e fornendo un luogo sicuro per conservarlo. Lo stilo consente movimenti rapidi e precisi per liberare la creatività e la produttività, così gli studenti possono facilmente prendere appunti, fare schizzi o annotare le idee più brillanti.



ASUS Chromebook Detachable CZ1 porta il sistema operativo Google Chrome, che permette l'accesso completo a Google Play grazie al quale si possono utilizzare una varietà di app per lo studio, il gioco e la creatività. Inoltre, con l'integrazione cloud, è possibile accedere facilmente a qualsiasi funzione e programma da qualsiasi dispositivo. Google Assistant si configura poi come ottimo compagno di studio, attivabile facilmente tramite comando vocale e in grado di aprire tutte le funzioni o app di cui si ha bisogno con un semplice comando.



399 € (IVA inclusa). ASUS Chromebook Detachable CZ1000 è disponibile sul sito Amazon al prezzo consigliato al pubblico di

