ESET: i trojan bancari dell'America Latina si diffondono in Europa

ESET

ha concluso la sua indagine dedicata alla demistificazione dei trojan bancari latinoamericani iniziata nell'agosto 2019. Da allora, ha esaminato quelli più attivi, ovvero

, Casbaneiro, Mispadu, Guildma, Grandoreiro, Mekotio, Vadokrist, Ousaban e Numando





, che condividono tra loro molte caratteristiche e comportamenti.Complessivamente, ESET ha identificato una dozzina di diverse famiglie di malware, la maggior parte delle quali è tutt'ora attiva. La scoperta più importante avvenuta nel corso di questa indagine, soprattutto in Spagna; a ciò si affiancano delle piccole campagne occasionali che sono state osservate dai ricercatori ESET in Italia, Francia e Belgio.Da quando si sono espansi in Europa, e ciò è avvenuto in modo sempre più consistente negli ultimi mesi, i trojan bancari latinoamericani hanno ottenuto sempre più attenzione sia dai ricercatori che dalle forze di polizia.La telemetria di ESET mostra un aumento sorprendente nella portata di Ousaban, Grandoreiro e Casbaneiro negli ultimi mesi, che fa supporre che gli autori delle minacce dietro queste famiglie di malware siano determinati a continuare le loro azioni malevole contro gli utenti presenti nei paesi target.È stato rilevato che queste campagne si presentano sempre a ondate e più del 90% di essee, in genere, sono indirizzate a un archivio ZIP o a un installer MSI. Una campagna di solito dura al massimo una settimana.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita