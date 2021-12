Realme svela alcuni dettagli del nuovo premium flagship GT 2 Pro

ha svelato alcuni dettagli estetici del nuovo smartphone premium flagship:. Co-progettato con Naoto Fukasawa e ispirato alla carta, realme GT 2 Pro è il primo smartphone al mondoPer l’ultimo nato della fortunata gamma GT, il realme Design Studio ha collaborato ancora una volta con Naoto Fukasawa per portare avanti il Paper Tech Master Design per un prodotto sostenibile conquale ispirazione principale, ovvero è la perfetta combinazione di funzionalità e sostenibilità, tecnologia ed estetica, modernità e tradizione.; è stato questo il principio guida di realme e la filosofia per lo sviluppo dei suoi prodotti. Performance e Design considerati due pilastri chiave dei prodotti per offrire un’esperienza sempre più innovativa in linea con le richieste dei clienti.Quale smartphone premium flaghsip di realme, realme GT 2 Pro avrà lo speciale Paper Tech Master Design. La carta è premium, pulita e leggera.ha utilizzato l'elemento della trama della carta su realme GT 2 SERIES, portando la sua bellezza e la sua naturalità sullo smartphone.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita