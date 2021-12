La serie realme GT 2 sarà lanciata il 4 gennaio in Cina

lancerà la serie realme GT 2 il prossimo 4 gennaio in Cina. Quale gamma premium flagship del brand, realme offrirà tecnologie all'avanguardia a milioni di utenti in tutto il mondo, entrando nel mercato di fascia alta con importanti innovazioni tecnologiche.

Nell'evento di presentazione di realme GT 2 Series, realme ha introdotto tre novità mondiali: un pannello posteriore realizzato in materiale biopolimero, una fotocamera ultra grandangolare da 150° e l’Innovation Forward Communication di realme.

Per garantire un tocco premium, realme ha collaborato con Naoto Fukasawa per un design sostenibile applicando il Paper Tech Master Design e il primo materiale biopolimero in uno smartphone. Facendo attenzione alle esigenze della nuova generazione, realme riconosce che gli smartphone servono più degli strumenti di comunicazione e, inoltre, potrebbero confermare l’attenione della Generazione Z nei confronti della sostenibilità.

Inoltre, come smartphone premium flagship, realme GT 2 Pro sarà equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Gen 1 e porterà specifiche più interessanti per fornire una nuova esperienza di fascia alta per gli utenti globali.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita