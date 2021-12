Il 2021 visto dal web: il covid l'argomento più cercato dagli italiani

Covid e green pass

Ildoveva essere, dopo un 2020 segnato dalla Pandemia, da continue chiusure e da ristrettezze di ogni sorta. Possiamo davvero dire che è stato migliore del suo predecessore? La risposta non è semplice, né univoca, ma ciò che è certo è che ilavuto nel 2020 ha avuto una forte eco anche nel 2021. Le persone continuano a passare, non solo per lavoro, ma anche nel tempo libero.Ma cosa hanno cercato in rete gli utenti in Italia nel corso di questi ultimi 12 mesi? La risposta arriva dallo studio di Semrush piattaforma di Saas per la gestione della visibilità online, che ha analizzato cosa sia stato digitato sui motori di ricerca nell’ultimo anno, individuandoleCome era facilmente intuibile, il covid continua ad essere tra gli argomenti più cercati in rete. Ma a differenza dell’anno scorso, in cui a dominare le ricerche sul tema erano la sintomatologia e le regole di spostamento tra le regioni, ora è il. La certificazione verde viene cercata in rete una media di quasi, raggiungendo l’apice a, quando ha superato i(6.120.000).Proprio nei primi giorni di dicembre, Angela Merkel ha elogiato la gestione della Pandemia in Italia. Già nel corso del 2020 l’allorastava riscuotendo consenso a livello nazionale e internazionale, e sembra che anche quest’anno continui la buona reputazione dell’Italia. Ma se l’interesse per l’ex premier nel corso del 2021 è(è il politico con il), cresce quello per l’attuale, il cui interesse online èattestandolo a politico italianoOgni mese solo nel nostro paese vengono fatte più disu Mario Draghi, toccando l’apice a, mese della sua nomina a Premier, condigitazioni online.Ottimo “posizionamento” anche a: il nostro premier è, superando anche Papa Francesco.Buon risultato anche perche, sebbene le ricerche relative al segretario PD siano “appena”, è il politico che ha visto ilrispetto al 2020.Il 2021 è stato un anno d’oro per gli sportivi italiani e per tutti gli appassionati di sport. La prima grande vittoria è stata agli, che asono stati protagonisti di quasisolo in Italia. Della formazione della nazionale, i giocatori più cercati online nel corso dell’anno sono stati, con quasi, e, con una media didigitazioni mensili. Jorginho è stato anche il giocatore che ha visto la sua popolarità crescere di più rispetto al 2020, con unPoco dopo, i nostri atleti hanno trionfato alle, vincendoin totale, anche in discipline in cui erano rimasti lontani dal podio anni.Tra i nostri atleti, a vincere la medaglia d’oro della popolarità online è, che quest’anno ha detto addio alle competizioni internazionali, dopo una carriera strepitosa che l’ha portata ad ottenere risultati mai raggiunti da nessun nuotatore italiano. La Divina è stata cercata in rete quasirispetto al 2020), toccando, durante le gare olimpiche.Medaglia d’argento per la popolarità online (ma oro olimpico nel salto in alto) per, il cui nome è stato digitato oltre, e ben. L’atleta ha registrato una crescita dell’interesse online delNonostante undi interesse online delrispetto all’anno precedente, guadagna il terzo gradino del podio il velocista, oro olimpico nella staffetta 4x100.Resta fuori dal podio, ma alza la coppa dell’atleta con il maggior tasso di crescita di popolarità online nel 2021. Il velocista e lunghista, oro olimpico a Tokyo nella 4x100 e nei 100 metri, sfidando anche il record mondiale di Usain Bolt, ha avuto un aumento di popolarità delInfine, il 2021 ha segnato anche il ritiro di un altro straordinario campione che ha scritto la storia dello sport italiano:. Il Dottore, 9 volte campione mondiale, tra i piloti più titolati della storia del motomondiale, è stato in assoluto lo sportivo più cercato online, con una media diQuest’anno l’Italia si è distinta anche nel campo musicale, con la vittoria dei. Era dal 1964 con Gigliola Cinquetti che un cantante o una band italiana non arrivava al primo posto in questa importante manifestazione canora internazionale, che a maggio 2021, mese in cui si è tenuta, è stata cercata onlineGià reduci dalla vittoria a Sanremo, i Måneskin sono risultati essere anche al primo posto nella classifica di popolarità online per il settore musicale stilata da Semrush. Il gruppo guidato da Damiano David è stato cercato in rete una media di quasirispetto all’anno precedente), toccando il picco a, conPosto d’onore sul podio della musica per. La popolarità online del cantante diciottenne, vincitore di Amici di Maria De Filippi 2020, è cresciuta in un anno delottenendo un grande successo soprattutto con il lancio della canzone Malibù a, mese in cui ha raggiuntodi digitazioni sui motori di ricerca.Terzo posto per, con un volume di ricerche rimasto sostanzialmente invariato rispetto al 2020 di quasi. Anche per il cantante l’apice della popolarità è stato registrato a. Anche per lui benCome il 2020, anche il 2021 è caratterizzato da un grande interesse degli utenti per lee per le. A sorpresa, la piattaforma più cercata sui motori di ricerca non è, “solo” seconda con una media didigitazioni mensili, ma, a quotaricerche al mese.La serie che ha suscitato più interesse negli utenti è stata, cercata in rete, mese del lancio, e oltre. La serie sudcoreana si piazza al primo posto anche a, con un totale dinell’arco di un anno.Nonostante unrispetto al 2020,riesce comunque ad aggiudicarsi la seconda posizione, con una media di quasiogni mese (probabilmente molte relative alla ricerca di anticipazioni). Dopo anni legata alla Fox, la serie, che ha lanciato ora la stagione 18, quest’anno ha traslocato su Disney+.Per quanto riguarda il panorama italiano, una menzione speciale andrebbe dedicata a “”, la prima serie animata diuscita su Netflix il 17 novembre 2021. I dati raccolti da Semrush per il mese di novembre sono ancora solo una stima, ma sarebbero almenole ricerche fatte online relative alla serie, mentre Netflix parla di “”.Quali sono lein rete in Italia? No, non sono i Ferragnez, ma un’altra celebre (ex) coppia. Il più cliccato in assoluto è, ex promesso sposo di, che si trova in seconda posizione. Per l’attore turco sono state fatte in media quasiricerche ogni mese, mentre per la bionda conduttrice TV poco più diIn terza posizione troviamomensili), seguita dal maritoonline ogni mese). Per l’imprenditrice digitale, il picco di popolarità in rete si è registrato a marzo con, quando è nata Vittoria, la sua secondogenita.Analizzando, invece, il tasso di crescita rispetto al 2020, l’incremento maggiore è stato registrato, suo malgrado, da Alec(quasi). L’attore è rimasto coinvolto in un incidente durante le riprese del suo ultimo film (poi sospeso), che ha portato alla morte di una donna. Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita