Presentato in Cina il nuovo smartphone flagship realme GT 2 Pro

ha ufficialmente annunciato la seriedisponibile da subito in Cina.arriverà in tre varianti di storage, rispettivamente 8GB+128GB, 12GB+256GB e 12GB+512GB. Poiché Cina ed Europa rappresentano i due mercati principali della nuova strategia marketing "go premium" di realme nel 2022, lo smartphone debutterà a breve anche nel nostro continente.realme ha collaborato con il designer di fama mondialeper creare il primo smartphone con design a biopolimeri mai messo sul mercato. Dopo un processo di ricerca e sviluppo durato 12 mesi, con la produzione di ben 63 prototipi, il risultato è stato quello di un telefono, il GT 2 Pro, prodotto con estrema cura e un processo di incisione laser da 0,1 mm.In linea con la filosofia aziendale sullo sviluppo di prodotti sostenibili, la parte posteriore diè realizzata con bio-polimeri, riducendo così l’impronta ecologica del 35,5% come certificato da ISCC e TCO di Sabic. Inoltre, il materiale riciclabile e l'inchiostro a base di soia utilizzato nella confezione hanno ottenuto anche le certificazioni TCO e Soy-based Ink.realme GT 2 Pro possiede, protetto dal più avanzato Corning Gorilla Class Victus. Inoltre, il telefono ha un ineguagliabile display a 10bit con 1,07 miliardi di colori, un valore di riconoscimento dei colori (JNCD) di 0,5, il rapporto di contrasto fino a 5.000.000:1 e certificazioni HDR10 + e Displaymate A+. Inoltre, utilizza la più avanzata tecnologia LPTO 2.0, supportando una frequenza di aggiornamento adattiva di 1-120Hz, che garantisce un'immagine eccezionalmente fluida e prestazioni di efficienza energetica ottimali.realme GT 2 Pro è alimentato dall'ultima piattaformacon la tecnologia di processo avanzata a 4nm e la prima architettura ARM v9 al mondo, offrendo prestazioni incrementate del 30% ed una efficienza sostenuta.Inoltre realme GT 2 Pro è stato progettato con la più grande camera di dissipazione di calore con una misura totale di 36761 mm² per un massimo di 3 gradi Celsius di raffreddamento per massimizzare le prestazioni del chip. L'area di raffreddamento è costruita con una struttura a 9 strati completamente nuova con una superficie VC in acciaio inossidabile di 4129mm², garantendo così prestazioni perfette e durature.realme GT 2 Pro, con il primo obiettivo grandangolare a 150° al mondo ed un micro-obiettivo a 40x. Inoltre, la prima fotocamera grandangolare al mondo a 150 gradi permette di fare scatti panoramici stupendi, grazie anche al sensore Samsung JN1 da 50MP e la prima modalità fish-eye del mondo.

Il telefono è inoltre abilitato alla ricarica veloce a 65W Superdart Charge, ha una batteria a 5000mAh, presenta un avanzato sistema Antenna Matrix , altoparlanti Dolby Atmos Dual Stereo e ha preinstallato la nuova interfaccia realme UI 3.0 basata su Android 12.

realme GT 2 ha lo stesso equipaggiamento di realme GT 2 Pro, incluso il design, la batteria, realme UI 3.0 e la RAM. Dispone di un display E4 AMOLED a 120Hz, il potente processore Snapdragon 888 5G e il Vapor Cooling Plus in acciaio inossidabile; realme GT 2 coordina anche la modalità GT 3.0, offrendo la stessa esperienza di prestazioni del GT 2 Pro.