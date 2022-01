Ces 2022: Venu 2 Plus e vívomove Sport, le novità smartwatch firmate Garmin

è il nuovo smartwatch con GPS integrato che si è aggiudicato il

. La novità più importante del Venu 2 Plus di Garmin è la

oltre all'opportunità, grazie alla compatibilità con Siri, Google Assistant e Bixby, di

per inviare messaggi, fare domande, controllare i dispositivi della smart home e ascoltare la musica caricata tramite l'altoparlante integrato.Queste funzionalità si aggiungono allagià presenti nella serie Venu 2, tra cui: monitoraggio del sonno, dello stress e dell'energia corporea grazie alla funzione Body Battery, pulsossimetro e una ampia varietà di opzioni per il fitness e l'allenamento, oltre alle funzioni dedicate alla salute della donna. Grazie al display AMOLED e alla batteria che può durare fino a nove giorni, il nuovo Venu 2 Plus garantisce una fotografia accurata del benessere personale.Ilè invece unocon lancette analogiche che nascondono uno schermo touchscreen monocromatico di ultima generazione. Pensato per chi desidera rimanere connesso e monitorare il proprio benessere fisico senza rinunciare all'eleganza della tradizione, vívomove® Sport offre una serie di, come la rilevazione dell'energia corporea grazie alla funzione Body Battery, il monitoraggio dello stress quotidiano, il controllo avanzato della qualità del sonno, app sportive, connessione GPS e molto altro.Le colorazioni, nuove e originali, rendono vívomove Sport un indispensabile accessorio del benessere. Dall'aspetto di un orologio tradizionale analogico, vívomove Sport cela tutta la tecnologia di un moderno smartwatch: ispirato al trend del lusso, dispone di un cinturino in silicone con quadrante coordinato. Disponibile in colorazioni calde e in un verde tenue che rievoca l'estetica sofisticata del benessere, sfoggia eleganti rifiniture in metallo che aggiungono dimensione e regalano una lucentezza che richiama la contemporaneità.