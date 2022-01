TCL: al Ces 2022 i TV MiniLED a 144 Hz e i nuovi dispositivi mobili

ha tenuto nel corso deluna serie di eventi stampa virtuali, durante i quali la sua Presidente e gli alti dirigenti hanno condiviso le prossime strategie del brand e i futuri sviluppi aziendali. Il pubblico ha potuto vedere in azione i prodotti TCL per la smart home, così come un'anteprima dei Mini LED TV 2022 e gli ultimi dispositivi mobili.Nel 2022, TCL infatti compie un altro importante passo avanti, fornendo così una maggiore reattività, immagini più nitide e un gameplay più fluido. Sia i giocatori più competitivi che vogliono sperimentare esigenti giochi ad alto FPS, sia quelli occasionali, che vogliono godere di una maggiore reattività nel gameplay, apprezzeranno questo importante upgrade. I display Mini LED 144 Hz di TCL trarranno un enorme beneficio dai tempi di reazione più veloci e dalla maggiore fluidità, offrendo ai giocatori un vantaggio importante, soprattutto per i titoli multiplayer.Oltre a sfruttare la tecnologia Mini LED di TCL, questa nuova generazione di TV. Con oltre 1.000 zone local dimming, i TV TCL Mini LED 2022 offriranno una luminosità straordinaria, un contrasto sorprendente, rivelando ancora più dettagli per un'esperienza visiva davvero coinvolgente. Maggiori dettagli sui TV TCL Mini LED 2022 saranno resi noti più avanti nel corso di questo trimestre.Come parte del suo impegno nel fornire connettività 5G accessibile a tutti, TCL lancia poiQuesti smartphone sono dotati di tecnologia NXTVISION migliorata, in modo che gli utenti possano godere di immagini realistiche e immersive. Anche diversi nuovi tablet vengono lanciati in occasione dell’evento multi-category del brand. Primo fra tutti TCL NXTPAPER 10s, equipaggiato di un display che imita in tutto l’esperienza della lettura su carta, al fine di proteggere lo sguardo di chi lo utilizza; il leggero TCL TAB 8 4G, ideale per l'apprendimento e la creatività; e TCL TAB 10L, perfetto per l'intrattenimento e la produttività. Inoltre, un trio di tablet progettati per i bambini come primo target, la nuova serie TCL TKEE: TCL TKEE MINI, MID e MAX.TCL è inoltre espandei, per la prima volta con il lancio di. Sottile, leggero e con un'eccellente durata della batteria, risulta un'ottima scelta per chi è costantemente in movimento e in viaggio poiché supporta la connessione LTE.Durante il CES, TCL presenta anche la nuova generazione di occhiali con display indossabili,. Portatili, leggeri e sottili, con un'enfasi sul comfort e lo stile. Con la lente frontale intercambiabile e il peso molto più leggero rispetto alla generazione precedente, NXTWEAR AIR regalano un'esperienza d’uso profondamente migliorata. Per realizzare appieno la visione connessa di TCL, il brand lancerà presto il router LINKHUB 5G, mentre continuerà a fornire soluzioni 4G di alta qualità con LINKZONE LTE Cat4 Mobile Wi-Fi, un hotspot mobile compatto.