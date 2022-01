Asus RoG presenta le sue ultime novità al Ces 2022

ASUS Republic of Gamers (ROG)

ha annunciato al Ces 2022 i nuovi dispositivi gaming in occasione dell'evento di lancio virtuale a tema FPS denominato For Those Who Dare: The Rise of Gamers, durante il CES 2022. ROG ha presentato diverse anteprime di prodotti in un'ottica "first-mover", numerosi laptop da gaming - potenti e innovativi - con i più recenti chip, nuove periferiche per massimizzare le esperienze di gioco, il gioco ROG Citadel XV aggiornato con una mappa espansa e una nuova storia, e diverse nuove borse ROG. Questa vasta gamma di innovativi prodotti da gaming include i laptop ROG Zephyrus Duo 16, ROG Zephyrus G14, ROG Strix SCAR e ROG Strix G; il tablet per i gamer ROG Flow Z13; le cuffie ROG Fusion II 500 e 300; le tastiere ROG Strix Flare II Animate e Strix Flare II; il mouse ROG Chakram X; ROG Swift 360Hz PG27AQN, i monitor ROG Swift OLED PG42UQ e PG48UQ; il router ROG Rapture GT-AXE16000; e diversi modelli di borse ROG Archer.



Per assicurare immagini di elevato livello, due anni fa ROG ha creato il primo monitor gaming al mondo con refresh rate a 360 Hz e continua a guidare il segmento quest'anno con il ROG Swift 360Hz PG27AQN. Inoltre, comprendendo tutti i vantaggi dei display OLED, ROG ha sviluppato i primi monitor gaming al mondo con pannelli OLED da 42 e 48 pollici con rivestimento Micro-texture: sono i ROG Swift OLED PG42UQ e PG48UQ.



L’obiettivo dell’azienda con i gaming laptop ROG del 2022 è quello di innalzare i limiti delle prestazioni con innovazioni leader che garantiscono la massima potenza ai giocatori. Ogni laptop è equipaggiato con Windows 11, nuovissime CPU (

AMD o Intel

) e GPU (

AMD or NVIDIA

) e una serie di tecnologie inedite ROG, tra cui uno switch MUX per ottimizzare le prestazioni delle GPU più discrete, come anche l'esclusivo design termico ROG Intelligent Cooling e Liquid Metal Conductonaut Extreme sui modelli di punta.



In vero stile ROG, l'evento di lancio ha portato l'intera esperienza a un nuovo livello con una versione aggiornata di ROG Citadel XV, sviluppata in collaborazione con Aim Lab e creata appositamente per il CES 2022. L'edizione di quest'anno eleva i limiti per i giochi FPS con un nuova trama, nuovi personaggi, una grafica migliorata e nuovi mini giochi. ROG Citadel XV presenta anche una mappa impressionante: 18 volte più grande della versione precedente, contentente Easter eggs speciali e molto altro da esplorare. Avendo luogo in un'armeria ribelle piena di armamenti ROG di nuova generazione, i partecipanti possono scoprire tutte le più recenti innovazioni e gli equipaggiamenti svelati al CES 2022 attraverso il mondo virtuale che conoscono e amano.



Aim Lab è la piattaforma di allenamento preferita da oltre 20 milioni di gamer in tutto il mondo, progettata utilizzando dati sulle performance per aiutare tutti i giocatori a migliorare nei titoli che amano. A partire dalla collaborazione con ROG Citadel di quest'anno, la partnership tra ROG e Aim Lab includerà, tra le altre potenziali aree di innovazione, la co-creazione di prodotti gaming aggiuntivi, integrazioni hardware e software e la sincronizzazione di ecosistemi di illuminazione interattivi in-game, il tutto consentendo alle comunità di giocatori di migliorare e di farlo insieme.

