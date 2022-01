Al CES 2022 presentate le ultime innovazioni Jabra

ha presentato al CES di Las Vegas i nuovi auricolari. Nel corso dell'evento, la società ha introdotto anche gli aggiornamenti sule presentato una prima demo degli, gli auricolari che migliorano l'udito. Il CES ha segnato anche la data del lancio della, l'attesissima videocamera personale di Jabra che reinventa il lavoro ibrido per la collaborazione moderna.sono dotati di, funzione che lo rende uno degli auricolari più facili da collegare ai dispositivi Android all'accensione, senza dover premere un pulsante. Gli Elite 4 Active dispongono anche dell'esperienza di riproduzioneper accedere alla musica più velocemente che mai. Inoltre, gli Elite 4 Active sono certificati Amazon Alexa. Per offrire la massima concentrazione a chi li indossa durante l'attività fisica, gli Elite 4 garantiscono(tecnologia ANC). Gli auricolari sono adatti per un uso intensivo con una resistenza all'acqua e al sudore certificata IP57. Il design pensato per l'attività fisica garantisce anche una vestibilità sicura, progettata per rimanere stabile mentre ci si allena.La videocamera personale. Il prodotto offre ai lavoratori da remoto una collaborazione video sicura e di alta qualità, non importa dove si trovino. Una soluzione dal design elegante, compatta, portatile e facile da usare. Il dispositivo è dotato di Intelligenza Artificiale che viene gestita con l'elaborazione Edge. Questo significa che tutte le esperienze sono alimentate sul dispositivo stesso, riducendo significativamente il rischio di violazioni della sicurezza e massimizzando la velocità, la precisione e la qualità complessiva dell'esperienza. Per coloro che la utilizzano, c'è un copri-obiettivo incorporato per garantire la privacy, e impedire che la fotocamera venga lasciata "accesa" accidentalmente, aggiungendo un ulteriore livello di tranquillità per l'utente. Le garanzie di sicurezza per chi lavora da remoto sono importanti, ma lo sono anche la qualità del video e delle immagini. La PanaCast 20 offre tutto questo tramite una, così da inquadrare sempre correttamente l'utente principale, indipendentemente dall'ambiente in cui si trova. La videocamera presenta anche la; quindi, qualunque sia l'ora del giorno, o la situazione in cui stanno collaborando, gli utenti godranno di un flusso video ottimizzato nel miglior modo possibile.Gli auricolaristabiliscono un nuovo standard pernon affrontati e consentire a milioni di persone di fare un primo passo nel loro percorso verso la salute dell'udito.I Jabra Enhance Plus rappresentano un unico apparecchio acustico all-in-one ad alta tecnologia, ma che non sono ancora pronti per i tradizionali apparecchi acustici da indossare tutto il giorno. Portando la tecnologia wireless a nuovi livelli, gli auricolari racchiudono quattro caratteristiche audiologiche chiave: ilper l'analisi dei suoni che arrivano all'orecchio umano per una qualità di ricezione più naturale e un'elaborazione efficiente;per il comfort di ascolto e il mantenimento di una conversazione chiara; ilper mantenere il riscontro relativo alla qualità del suono dell'amplificazione; ilcon la direzionalità per isolare i suoni, permettendo agli utenti di concentrarsi su ciò che è più importante.