Panasonic annuncia il nuovo proiettore 4k PT-FRQ50 da 5.200 lumen

In risposta alla crescente domanda dei contesti corporate ed education di sistemi visuali dalla risoluzione estremamente dettagliata,ha sviluppato il modello PT-FRQ50 da 5.200 lumen, che combina la funzionalitàall'esclusiva tecnologia di proiezione da 1 chip DLP con illuminazione laser SOLID SHINE.Con il kit di sviluppodi cui è dotato, il proiettore permette di ottenere effetti visivi eccezionali e accattivanti, in grado di proiettare con un'accuratezza millimetrica anche su oggetti in rapido movimento.Il nuovo proiettoreuniformi e altamente dettagliate, oltre a supportare una velocità di refresh di 240 Hz/1080p con una latenza di input / output inferiore a 8 ms. Il nuovo prodotto sarà disponibile a partire da questo mese. Il proiettore PT-FRQ50 Panasonic è progettato per situazioni in cui è fondamentale rispettare un elevato livello di dettaglio., l'esclusiva tecnologia di pixel-quadrupling di Panasonic, genera immagini 4K estremamente dettagliate, fedeli in termini di precisione e nitidezza. L'alta velocità di elaborazione di 240 Hz e lo stretto rapporto di apertura DMD creano un impressionante senso di realismo con i dettagli più fini e le texture riprodotte in immagini lisce e "senza griglia".Laassicura la riproduzione fedele dei colori, con una resa precisa dei contenuti originali. Il versatile zoom da 2.0x consente di visualizzare immagini di grandi dimensioni in spazi ristretti, grazie a distanze di proiezione flessibili. In combinazione con ampie capacità di spostamento V/O dell'obiettivo (V: +71%, -48%, O: +34%, -27%), esso fornisce maggiore libertà nella fase di posizionamento del proiettore e di impostazione dell'immagine. I kit di aggiornamento preinstallati per il softwareconsentono di calibrare automaticamente diversi schermi attraverso una telecamera esterna, oltre ad offrire una gamma ancora più ampia di soluzioni per la regolazione geometrica e sofisticate funzioni di mascheratura. Questo proiettore estremamente affidabile raggiunge un'operatività di ben 20.000 ore senza necessità di manutenzione. Ilincluso semplifica gli interventi manutentivi, mentre le funzioni di Early Warning, disponibili opzionalmente, consentono di prevenire eventuali interruzioni impreviste.