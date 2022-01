Beats Fit Pro: gli auricolari Beats più innovativi di sempre

ha annunciato igli auricolari in grado di offrire le massime prestazioni acustiche, progettati per uno stile di vita attivo e dotati di alette di sicurezza dal design innovativo.Grazie al design delle alette flessibili, i Beats Fit Pro aderiscono perfettamente all'orecchio, anche durante gli allenamenti più duri, e garantiscono prestazioni acustiche eccellenti e senza interruzioni. Queste alette uniche sono state modellate digitalmente in base alle misurazioni di migliaia di orecchie per ottenere la combinazione perfetta di un materiale morbido e pieghevole, avvolto attorno a un'anima rigida, che garantisce gradevole aderenza e stabilità con orecchie di ogni forma e dimensione.I Beats Fit Pro, in grado di offrire un suono robusto in un piccolo spazio, mentre un sistema di ventilazione innovativo minimizza le distorsioni attraverso il diaframma flessibile. L'innovativa architettura acustica dei Beats Fit Pro, insieme all'ottimizzazione che contraddistingue i prodotti Beats, offre un suono potente, puro, nitido, bilanciato e con una gamma dinamica ancora migliore. Grazie alle tre modalità di ascolto, sei tu a controllare la tua esperienza acustica. Quando è in uso la cancellazione attiva del rumore (ANC), i microfoni rivolti verso l'esterno e quelli rivolti all'interno collaborano per bloccare continuamente i rumori ambientali, grazie a un filtro calibrato con precisione che si adatta dinamicamente all'ambiente circostante.La funzione ANC. E quando si desidera sentire cosa accade intorno, basta usare il pulsante "b" per passare facilmente alla modalità Trasparenza. Quando sia l'ANC che la modalità Trasparenza sono disattivate, entra in funzione l'EQ adattiva.Grazie all'audio computazionale di Apple, il microfono rivolto verso l'interno di ciascun auricolare ascolta il suono e ottimizza automaticamente le basse e medie frequenze in base alla forma dell'orecchio, per una qualità audio superiore e un'esperienza d'ascolto senza interruzione.L'con rilevamento dinamico della posizione della testa offre un'esperienza avvolgente con i contenuti registrati in 5.1, 7.1, e Dolby Atmos.I giroscopi e gli accelerometri sia nei Beats Fit Pro che, e mettono a confronto i dati di movimento. Il campo sonoro viene quindi rimappato affinché resti ancorato al dispositivo mentre si muove la testa.