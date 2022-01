AVM: il nuovo FRITZ!Box 4060 AX è disponibile per il mercato italiano

FRITZ!Box 4060, router wireless tri-band dotato di Wi-Fi 6 (wireless AX) 4x4 e che include MIMO multiutente (MU-MIMO) e funzione Wi-Fi Mesh

. Grazie alla funzione NAS integrata, il nuovo router AVM è anche il centralino multimediale della rete locale, infatti, questo modello top di gamma della serie di modelli '40' dispone per la prima volta di una stazione base DECT (cui si possono connetter fino a 6 telefoni cordless) con DECT ULE, che consente funzioni di telefonia e Smart Home.



FRITZ!Box 4060 rappresenta l'attuale miglior soluzione per chi possiede una connessione con modem per Fibra (soprattutto FTTH)

e garantisce prestazioni, funzioni e velocità che rispondono alle esigenze degli utenti small business e gaming di fascia alta.



Wi-Fi 6 (Wi-Fi AX) è lo standard Wi-Fi più moderno e più veloce, capace di raggiungere velocità fino al 40% superiori rispetto alle generazioni Wi-Fi precedenti. Ma ovviamente FRITZ!Box 4060 supporta anche standard consolidati come Wi-Fi 5 e 4, che assicurano la compatibilità con tutti i dispositivi.

La porta WAN da 2,5 Gbit/s garantisce una connessione Internet molto veloce, ad esempio, con un modem per fibra ottica. Se configurato come client IP, la porta WAN può essere utilizzata come porta LAN aggiuntiva da 2,5 Gbit/s. Grazie alle tre porte Gigabit Ethernet, computer o dispositivi compatibili con la rete possono essere integrati nella rete locale a velocità Gigabit. Inoltre, nel FRITZ!Box 4060 sono integrati: un impianto telefonico VoIP e un NAS con possibilità di connessione veloce USB 3.0 anche a un NAS esterno.

Prezzo di vendita consigliato: 259,99€.

