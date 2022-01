Netgear Orbi Serie 9: il primo sistema di rete wifi 6E quad-band al mondo

Netgear conferma la leadership WiFi 6 introducendo la nuova generazione dei sistemi Mesh WiFi per la smart home: Orbi Quad-band Mesh WiFi 6E System (RBKE960).

L'Orbi più potente di sempre supporta Internet Multi-Gigabit per garantire una rete WiFi stabile, veloce senza ostacoli in tutta la casa, anche su diversi dispositivi contemporaneamente.

In un'epoca nella quale le connessioni diventano di fondamentale importanza per accorciare le distanze e favorire le interazioni, la tecnologia diventa sempre più protagonista e preziosa per la vita di tutti i giorni. La pandemia ha messo in primo piano il valore di una buona connessione: il lavoro a distanza, gli incontri online con amici e parenti, lo streaming video, lo shopping online, i corsi da remoto e i servizi di food delivery sono solo alcune delle attività sempre più indispensabili per tutti coloro che hanno uno stile di vita sempre più smart.

Il nuovo sistema Quad-Band WiFi 6E si basa sul sistema esistente top di gamma Orbi Tri-Band WiFi 6 di NETGEAR (RBK853) aggiungendo una quarta banda per il WiFi 6GHz.

Lo spettro WiFi aggiuntivo permette di gestire la velocità WiFi multi-Gigabit in maniera fluida sui nuovi modelli di smartphone e laptop, migliorando le prestazioni anche per i dispositivi che funzionano sulle bande WiFi a 2,4 GHz e 5GHz, con un miglioramento della copertura e una maggiore velocità fino al 30%.

La connessione Internet supporta fino a 10Gigabit e molteplici porte Ethernet a 2,5 Gigabit sul router e sui due satelliti per garantire una velocità superiore e offrire ai clienti con i più recenti dispositivi multi-Gigabit Ethernet una valida alternativa alle connessioni cablate.

Orbi, il primo sistema WiFi 6E Quad-band del settore, è dotato del massimo throughput grazie ai 16 flussi WiFi, la specifica più alta disponibile, su tutte le bande: 2,4,5 e 6 GHz.

La Serie RBKE960, analogamente ai precedenti Orbi Tri-band, utilizza un backhaul WiFi 6 dedicato, progettato per lo scambio di dati tra router e satelliti senza influire sulle prestazioni degli altri dispositivi collegati.

Orbi WiFi 6E 3 pack (RBKE963 nella versione bianca) fornisce un accesso Internet fulmineo in tutta la casa per superfici domestiche di oltre 800mq, facilmente espandibile con satelliti extra per spazi ancora più ampi e densi di connessioni.

