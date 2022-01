Garmin: con la nuova serie fēnix 7 la passione outdoor si rinnova

Garmin presenta la

Il nuovo sensore di frequenza cardiaca GEN 4 integrato, ancora più preciso e affidabile grazie al riposizionamento dei sensori, per evitare interferenze luminose in caso di piegamento del polso.

Per tenersi lontano da burnout e infortuni, Garmin lancia come anteprima assoluta nel bouquet di diagnosi sportiva la nuova funzione Real-Time Stamina , che consente agli atleti di monitorare e conoscere i livelli energetici durante le sessioni di corsa o le attività in bici.

: la nuova generazione della gamma ammiraglia dei prodotti multisport Garmin è arrivata per essere indossata da atleti, esploratori, alpinisti e da tutti coloro che desiderano avere al proprio polso un concentrato di tecnologia al servizio delle attività outdoor e indoor.Concepita, disegnata e sviluppata appositamente per migliorare e monitorare le proprie performance giorno dopo giorno, la serie fēnix 7 abbina ora l'affidabile selezione dei menù a 5 pulsanti a una interfaccia d’uso touchscreen reattiva e priva di latenze, che consente di fornire una navigazione combinata nelle selezioni e la massima interazione con i grafici di tutti i widget. Nuove e innovative funzionalità per un’analisi più approfondita del proprio allenamento sono state introdotte, così come è stato potenziato il sistema di ricezione satellitaree mappatura multi continente precaricata, o da scaricare gratuitamente a seconda dei modelli.Grazie all’ampia varietà di modelli disponibili (più di 20), la serie fēnix 7 risponde a ogni tipo di esigenza,. Assemblata per garantire la massima affidabilità con materiali unici come l’acciaio, il titanio e lo zaffiro, la serie è stata riprogettata per fornire ancora più robustezza grazie alle alette rinforzate e alla protezione dei pulsanti in metallo. La gestione del menù e della selezione delle funzioni tramite pulsanti è abbinata ora a una nuova reattiva interfaccia touchscreen per offrire una doppia soluzione, migliorando l'interazione quotidiana con lo smartwatch e la navigazione sulla mappa.L’allenamento si fa ancora più innovativo con le app per lo sport, dal bouldering indoor all'alpinismo, passando per le nuovissime windsurf e kitesurf fino ad arrivare all'allenamento della forza funzionale e molto altro ancora.Sul fronte del miglioramento della performance,Progettata per essere indossata tutto il giorno, tutti i giorni, la serie fēnix 7 offre strumenti per il controllo della forma fisica 24 ore su 24. Tra questi,x, il rilevatore di frequenza cardiaca integrato 4 GEN, il monitoraggio della respirazione e dello stress, oltre alle informazioni sul benessere Garmin come Body Battery, Fitness Age e Valori della qualità del sonno con monitoraggio evoluto del riposo. Dopo aver riposato, è possibile verificare quanto tempo è stato speso in ogni fase del sonno e ottenere informazioni dedicate su come l'attività sportiva, i livelli di stress e l'orario a cui ci si è coricati. Se associato a uno smartphone compatibile, fēnix 7 mostra le notifiche smart direttamente al polso. Le funzioni di sicurezza e Incident Detection garantiscono la massima tranquillità durante l'allenamento all'aperto grazie al rilevamento automatico di cadute accidentali e avvisi di assistenza attivati manualmente, in grado di inviare un messaggio geolocalizzato ai contatti di emergenza.Gli utenti possono accedere allae godersi le playlist musicali dei servizi di streaming comeprecaricati sulla serie fēnix 7 Sapphire Titanium. Il nuovoconsente agli utenti di scoprire le app, widget, campi dati e nuovi quadranti orologio consigliati e installarli tramite Wi-Fi direttamente dall'orologio, senza bisogno di telefono.