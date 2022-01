NIKKOR Z 400mm f/2.8, il super tele che porta la fotografia di sport e natura a un livello superiore

formidabile per la fotografia di sport, natura e per la caccia fotografica

. La qualità dell’immagine è eccezionale sia quando si riprende a 400mm sia a 560mm con il moltiplicatore di focale 1,4x incorporato attivato.

Realizzato per offrire ai fotografi ciò che serve per catturare ogni opportunità, l’obiettivo NIKKOR Z 400mm f/2.8 TC VR S vanta inoltre una struttura straordinariamente leggera che lo rende molto facile da maneggiare. Robusto e perfettamente bilanciato, l’obiettivo è completamente sigillato attorno a tutte le parti mobili e il suo baricentro posizionato verso la parte posteriore lo rende decisamente stabile. I controlli possono essere personalizzati per avere l’impostazione perfetta in qualsiasi situazione ed è possibile anche assegnare specifiche funzioni all’anello FN dell’obiettivo.

ha presentato un nuovo super teleobiettivo a lunghezza focale fissa a pieno formato con moltiplicatore di focale incorporato, il. Caratterizzato da un’ampia apertura f/2.8 e da prestazioni AF fenomenali, questa nuova ottica èIlè il primo obiettivo della serie Z ad adottare il: l’autofocus risulta ancora più veloce e discreto, con l’acquisizione e l’inseguimento del soggetto estremamente precisi.È anche il primo obiettivo NIKKOR Z con il. Questo nuovo trattamento impiega particelle ancora più piccole delle nano particelle, per garantire un elevato controllo dell’immagine fantasma e della luce parassita, a garanzia di una perfetta nitidezza anche nelle riprese video, addirittura quando ci sono varie sorgenti luminose.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita