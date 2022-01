Samsung: The Freestyle arriva in Italia

Dopo la presentazione al CES 2022 di Las Vegas, Samsung Electronics è pronta a portareanche sul mercato italiano. L’atteso proiettore portatile votato all’intrattenimentoper gli utenti italiani.Grazie alle funzionalità completamente automatiche di correzione trapezoidale e auto-levelling di The Freestyle, il dispositivo è in grado diper ogni superficie e con qualsiasi angolazione, garantendo proporzioni ottimali ad ogni utilizzo. Che ci si trovi nel proprio giardino o in campeggio, l’autofocus consente a The Freestyle di proiettare immagini cristalline su qualsiasi superficie, da ogni angolazione e con dimensioni fino a 100”, per un divertimento davvero senza confini.Quando non viene utilizzato per la riproduzione di contenuti video, The Freestyle genera effetti di illuminazione ambientale grazie alla funzionalitàe al copri-obiettivo semitrasparente: grazie all’Intelligenza Artificiale, The Freestyle è in grado inoltre di analizzare la musica e abbinarvi gli effetti visivi da proiettare sulla parete, sul soffitto o in qualsiasi altro punto dell’ambiente.The Freestyle offre inoltre le funzionalità di tutti gli Smart TV Samsung, con servizi di streaming integrati e capacità di mirroring e casting compatibili con dispositivi mobili Android e iOS. È il primo proiettore portatile del settore a ottenere la, garantendo agli utenti la migliore esperienza di visualizzazione di contenuti. È anche il primo a includere il, che permette all’utente di scegliere gli assistenti vocali preferiti per l’utilizzo del dispositivo a mani libere.The Freestyle arriva sul mercato italiano accompagnatoche rendono il proiettore ancora più divertente e più comodo da portare sempre con sé. Per adattarsi maggiormente ai gusti e allo stile di ciascun consumatore, la scocca esterna diè personalizzabile grazie anei colori beige, verde e rosa.Abbiamo poi unaimpermeabile all’acqua e resistente alla polvere, pensata per proteggerlo da qualsiasi imprevisto e per trasportarlo facilmente, con stile. Infine la durata della carica non sarà più un ostacolo grazie alla praticache può essere facilmente collegata al proiettore per prolungarne l’utilizzo.Gli accessori di The Freestyle sono acquistabili separatamente. La custodia sarà disponibile insieme a partire da febbraio 2022, le Skin a partire da marzo e la batteria portatile da maggio.The Freestyle è disponibile sue su alcuni partner selezionati al prezzo di 999€.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita