Sony: audio surround avvolgente con la soundbar HT-S400 e il potente subwoofer wireless

Sony ha annunciato il lancio della nuova soundbar

a 2,1 canali, che si prepara a trasformare il soggiorno di casa in una vera e propria sala cinematografica. Perfetta per guardare i film o le serie TV del momento o ascoltare musica, HT-S400 regala un’esperienza sonora di grande impatto, supportata dalla tecnologia S-Force PRO Front Surround, da funzioni di ottimizzazione dei dialoghi e da una potenza complessiva in uscita di ben 330 W.

La soundbar HT-S400 diffonde il suono in tutte le direzioni. La qualità del Dolby Digital si somma all’audio surround virtuale della tecnologia S-Force PRO Front Surround di Sony per immergere gli spettatori al centro dell’azione, proprio come al cinema. Sfruttando solo gli speaker anteriori, l’esclusiva tecnologia di elaborazione del campo sonoro digitale messa a punto da Sony è in grado di riprodurre virtualmente l’effetto surround.

I diffusori anteriori sono dotati di un’unità Speaker X-Balanced di forma rettangolare che massimizza l’area del diaframma e riduce l’escursione del driver senza alterare la pressione sonora, limitando le distorsioni in favore di una maggiore chiarezza vocale.

La cornice notch separata dell’unità Speaker X-Balanced, inoltre, migliora la simmetria dell’ampiezza verticale, che è fondamentale per preservare la massima qualità sonora. Il segreto sono i tagli posizionati strategicamente lungo il profilo, che permettono di controllare le sollecitazioni all’interno e all’esterno del bordo del diaframma. Grazie a queste due caratteristiche sarà impossibile perdere una sola parola, nelle scene più concitate, così come nei dialoghi soffusi.

La soundbar è completata da un potente subwoofer wireless con ampia unità speaker da 160 mm, per trasmettere bassi più pieni e profondi. Il subwoofer amplifica l’effetto di video e musica indistintamente, riproducendo il rombo di un tuono o il beat di una traccia con un’energia senza precedenti.

La soundbar è stata progettata per offrire un’esperienza intuitiva, a partire dal telecomando, che coniuga un design confortevole a un’estrema funzionalità. Tramite i tasti, è possibile accedere facilmente alla funzione Voice, per ottimizzare i dialoghi, o alla modalità Night, per guardare la TV senza disturbare chi dorme.La stessa semplicità d’uso si ritrova nel pratico display OLED integrato nella soundbar, dal quale è possibile controllare a colpo d’occhio lo stato delle funzioni regolate con il telecomando, le sorgenti in ingresso, il volume e le impostazioni audio.



