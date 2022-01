Xiaomi alza il sipario sulla nuova Redmi Note 11 Series

ha annunciato la serie Redmi Note 11 che, portando avanti l'eredità della serie Redmi Note, propone quattro nuovi smartphone:Raggiungendo un livello fotografico di altissimo livello, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11S dispongono ancora una volta di sensori principali da 108MP, permettendo di catturare e condividere ogni momento della propria vita in alta risoluzione e con ricchezza di dettagli. Grazie al sensore Samsung HM2 da 1/1.52", la fotocamera principale sfrutta la tecnologia pixel binning 9-in-1 e la doppia ISO nativa per offrire immagini incredibili, insieme a una gamma dinamica, prestazioni cromatiche superiori e risultati eccellenti, anche in condizioni di scarsa luminosità. La fotocamera ultra-wide angle da 8MP estende poi la prospettiva con un angolo di visione di 118 gradi, mentre la macro da 2MP cattura i dettagli da vicino. Inoltre, la fotocamera da 2MP su Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S e Redmi Note 11 permette di creare un effetto natural bokeh per i ritratti.La fotocamera frontale di Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11S, infine, è dotata di un sensore da 16MP con cui scattare selfie nitidi e dall'aspetto naturale.Vantando un'elevata frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e una frequenza di touch sampling fino a 360Hz, la serie Redmi Note 11 migliora l’esperienza del display con animazioni più fluide e transizioni prive di lag, registrando al contempo tap più precisi. Con una dimensione dello schermo di 6,67 per 6,43 pollici, la serie è dotata di un DotDisplay FHD + AMOLED con una gamma di colori DCI-P3 wide, pigmenti più vivaci e un maggior livello di dettaglio, il tutto raggiungendofino a 1200 nit per garantire la luminosità dello schermo anche sotto la luce del sole. Il bellissimo display è incorporato in un design moderno flat-edge. Inoltre, con due speaker estremamente lineari situati nella parte superiore e inferiore del dispositivo, la serie Redmi Note 11 offre un'esperienza di intrattenimento completa, dotata di un suono stereo coinvolgente sia per il gaming che per i contenuti video.Redmi Note 11 Pro 5G è alimentato dall'avanzato processore octa-core Snapdragon 695, a dimostrazione di un vero proprio upgrade di performance. Questo chipset offre connettività 5G e prestazioni eccellenti, grazie alla tecnologia premium a 6nm e velocità di click fino a 2,2GHz. Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11S superano la sfida con l'avanzato processore octa-core MediaTek Helio G96 e una RAM fino a 8GB. Redmi Note 11 monta invece uno Snapdragon® 680 costruito utilizzando un processore a 6nm di livello flagship, per offrire prestazioni superiori senza perdere in potenza. Inoltre, tutti e quattro i dispositivi della serie sono dotati di una batteria da 5.000mAh la cui grande capacità, in Redmi Note 11 Pro 5G e Redmi Note 11 Pro, è affiancata da una ricarica rapida da 67W turbo, che assicura una ricarica del 50% della batteria* in soli 15 minuti. Redmi Note 11S e Redmi Note 11 dispongono di una ricarica rapida Pro a 33W che consente una ricarica completa in circa un'ora.Redmi Note 11 - nelle versioni da- insieme a Redmi Note 11S - nelle varianti da- saranno disponibili in Italia a partire da metà febbraio. Prezzi e canali di vendita saranno comunicati contestualmente all’arrivo dei prodotti sul mercato.Redmi Note 11 Pro 5G - nelle versioni- e Redmi Note 11 Pro - nelle versioni- saranno disponibili in Italia a partire da marzo, pertanto prezzi e canali di vendita saranno comunicati prossimamente.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita