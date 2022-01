ZTE punta a 6,5-7,2 miliardi di RMB di profitto per l'intero anno 2021

ZTE Corporation ha annunciato i risultati finanziari preliminari per l'anno 2021.

Lo scorso anno, ZTE ha registrato una crescita di alta qualità. Il margine di profitto lordo dell'azienda è stato recuperato ed è migliorato rispetto all'anno precedente, mentre la redditività e la qualità dei profitti sono cresciuti.



Stando ai dati della Corporation cinese, l'utile netto attribuibile ai titolari di azioni ordinarie della società quotata nel 2021 è stato di 6,5 miliardi di RMB a 7,2 miliardi di RMB, con un aumento del 52,6% al 69,0% anno su anno. L'utile netto, senza le voci straordinarie, risulta di 3,0 miliardi di RMB a 3,5 miliardi di RMB, con un aumento anno su anno di 189,7% al 238,0%. L'utile di base per azione, invece, è stato di 1,40 RMB a 1,55 RMB. Valori questi tra i più alti mai raggiunti nella storia della società.

L'anno 2021 è stato cruciale per la crescita di ZTE.

L'azienda ha continuato a solidificare la sua posizione con iniziative innovative, pur mantenendo operazioni costanti e ottimizzando la sua struttura di mercato. ZTE ha raggiunto una crescita a due cifre su base annua delle entrate operative sia sui mercati nazionali che internazionali, a dimostrazione del lavoro e della dedizione nello sviluppo delle sue attività.





Nel mercato interno, i prodotti chiave di ZTE riguardanti il 5G, la rete centrale, la rete di trasporto e i prodotti server&storage hanno assistito a una crescita continua in termini di quota di mercato. Impegnata a trasformarsi da fornitore mainstream a fornitore principale, ZTE ha continuamente migliorato le sue capacità nelle tecnologie leader, nell'innovazione di prodotto, nell'agilità di R&S e nell'efficienza di consegna. L'azienda, in collaborazione con i principali operatori, ha portato avanti l'innovazione nel campo R&S e l'espansione dell'industria digitale, abbracciando le opportunità e le sfide dell'era digitale.



Nel mercato d'oltremare, l'azienda, cogliendo opportunità come la modernizzazione della rete 4G, la costruzione di infrastrutture 5G, la trasformazione in fibra delle reti fisse, gli aggiornamenti della rete di trasporto e dei prodotti a banda larga per la casa, ha continuato a ottimizzare il panorama competitivo dei suoi prodotti. Così facendo, ZTE ha fornito agli operatori servizi digitali diversificati per i mercati ToC (To Customer), ToB (To Business) e ToH (To Home).



Nel campo dell'IT, ZTE ha consolidato la competitività di base dei suoi prodotti come i server e i dispositivi di archiviazione, il sistema operativo e il database, con entrate operative relative ai prodotti IT che hanno raggiunto i 10 miliardi di RMB. L'azienda ha istituito due gruppi speciali, specificamente dedicati al settore minerario e metallurgico, nella speranza di raggiungere una profonda espansione del mercato delle applicazioni 5G.

Nel frattempo, ZTE sostenuta dalla sua tecnologia ICT completa di software e hardware, ha ampliato le sue attività nel campo dell'elettronica automobilistica, e ha stabilito una linea di prodotti elettronici automobilistici per promuovere lo sviluppo di veicoli intelligenti, connessi ed elettrici.

