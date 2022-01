Sony: due nuovi moduli di espansione LTE per SPRESENSE, la scheda per applicazioni IOT

Nel mercato IoT odierno, in crescita costante, le soluzioni per le comunicazioni wireless LPWA (Low-Power Wide-Area) sono molto apprezzate per i costi contenuti

, il ridotto consumo energetico e la copertura di vaste aree. Le nuove schede di espansione di Sony, in grado di supportare gli standard di comunicazione LPWA LTE-M e NB-IoT, utilizzano il chipset ALT1250, compatto e a ridotto consumo energetico, prodotto dalla controllata Sony Semiconductor Israel. Utilizzate insiemealla scheda madre SPRESENSE attualmente in commercio, consentono di importare informazioni o immagini da sensori e telecamere, che possono poi essere sottoposte a elaborazione attraverso Edge AI. È quindi possibile trasmettere i dati compressi attraverso le reti di comunicazione LTE-M o NB-IoT: gli sviluppatori possono così creare sistemi e applicazioni con i vantaggi tipici di queste reti, ovvero costi contenuti, ridotto consumo energetico e copertura di vaste aree.

ha annunciato l'imminente lancio dicome parte della linea di schede IOT, dotate di processore intelligente, presenti sul mercato da luglio 2018. I nuovi prodotti saranno disponibili a partire da febbraio 2022. Grazie alle nuove schede di espansione, conformi agli standard di comunicazione LTE-M (LTE Cat-M1) e NB-IoT, gli sviluppatori potranno creare interessanti sistemi e applicazioni, contribuendo alla crescita e allo sviluppo del mercato IoT.