Asus: arriva in Italia il nuovo VIvobook 13 Slate Oled (T3300)

Asus ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo laptop ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300), il primo portatile Windows 2-in-1 da 13,3 pollici al mondo ultra versatile, che offre nuove modalità di utilizzo ovunque ci si trovi, in qualsiasi condizione.

Non c'è più la necessità di utilizzare diversi dispositivi per lavoro e intrattenimento: ASUS VivoBook 13 Slate OLED è un compagno dai molti talenti, grazie al suo brillante touchscreen OLED e al form-factor 2-in-1.

Il nuovo ASUS VivoBook 13 Slate OLED ha uno stile vivace e incredibilmente versatile, con una tastiera full-size rimovibile e una cover con stand in grado di ruotare di 170°

L’ASUS Pen 2.0 ad alta precisione è invece posizionata in un pratico supporto magnetico, così da essere sempre salda e a portata di mano.

Questo laptop – equipaggiato con Windows 11 Home S per un’esperienza di fruizione sempre ottimizzata in tutte le modalità di utilizzo – è comodamente utilizzabile sia in orizzontale sia in verticale, con o senza tastiera, appoggiato o in mano: scrivere o guardare contenuti da qualsiasi angolazione e in qualsiasi posizione non comporterà alcuno sforzo.



Tutte le componenti di ASUS Vivobook 13 Slate OLED sono pensate e integrate nel portatile per offrire la miglior esperienza di utilizzo: batteria di lunga durata con ricarica USB-C, tecnologia Intel Bridge per una facile connessione a tutti i contenuti Android, tastiera rimovibile, sistema audio Dolby Atmos a quattro altoparlanti, doppia fotocamera (fronte/retro) e TouchPad ampliato, oltre che un meraviglioso display OLED in grado di offrire esperienze cinematografiche e iper-realistiche.



Il design super-sottile, super-leggero e compatto di ASUS Vivobook 13 Slate OLED lo rende facilmente trasportabile in qualsiasi borsa o zaino, e garantisce un aspetto sempre fresco ed elegante grazie al resistente Corning Gorilla Glass touchscreen con trattamento anti-impronta che impedisce macchie antiestetiche e sbavature.



Le prestazioni di Vivobook 13 Slate OLED sono fornite da un processore Intel quad-core da 3.3 GHz

insieme a componenti di prima classe che includono una SSD PCIe Gen 3.0 x4

Intel Bridgepermette a qualsiasi app Android di funzionare su Windows 11, offrendo un nuovo mondo di produttività e intrattenimento. Grazie a questi elementi il nuovo nato di ASUS si configura come il perfetto compagno per chi cerca la massima versatilità senza sforzi in un form factor compatto e leggero.

128GB eMMC e 4GB di RAM LPDDR4X. Inoltre, la tecnologia Intel Bridge permette a qualsiasi app Android di funzionare su Windows 11, offrendo un nuovo mondo di produttività e intrattenimento.

ASUS Vivobook 13 Slate OLED eccelle infatti nella produttività in movimento: basta agganciare la tastiera rimovibile, ed è tutto pronto per mettersi in gioco. Questo accessorio, che si collega magneticamente, ha tasti distanziati di 19,05 mm per una digitazione confortevole - la stessa di una tastiera desktop standard - con una corsa dei tasti di 1,4 mm. Anche il rivestimento della tastiera aumenta il comfort durante la digitazione, mentre il touchpad di grandi dimensioni è progettato per la massima reattività e precisione, e al tatto restituisce una sensazione più che piacevole.







Vivobook 13 Slate OLED è il maestro dell'intrattenimento, grazie al suo ampio touchscreen OLED Dolby Vision da 13,3 pollici, capace di visualizzare 1,07 miliardi di colori. Questo brillante display in

Corning Gorilla Glass ha un rapporto widescreen 16:9, in grado di fornire un'esperienza visiva a tutto schermo quando si guardano film e spettacoli televisivi (a differenza dei display 16:10 o 4:3). Lo schermo è inoltre PANTONE Validated, con una gamma cinematografica DCI-P3 al 100% per colori accurati e vividi, ed ècertificato DisplayHDR True Black 500, per neri profondi e dettagli brillanti. Unite all’incredibile rapporto di contrasto 1.000.000:1, queste caratteristiche garantiscono la resa perfetta di ogni dettaglio, anche nelle scene più scure. Il display OLED ha un tempo di risposta veloce - 0,2 millisecondi - e offre anche una maggiore protezione per gli occhi migliore rispetto agli schermi non OLED: i livelli di luce blu sono naturalmente più bassi – fino al 70% in meno rispetto a un display LCD – e certificati TÜV Rheinland.



A completare l'esperienza di intrattenimento è il potente sistema audio Dolby Atmos a quattro altoparlanti, che utilizza una tecnologia di amplificazione intelligente per portare in modo sicuro i quattro altoparlanti ad ampia gamma al massimo volume possibile senza distorsioni - fino a 3,5 volte più forte che con un amplificatore standard

- per un audio ricco e chiaro.



Naturalmente, lo streaming video e il cloud gaming hanno anche bisogno di connessioni veloci e senza interruzioni; il WiFi 6 ultraveloce è dunque potenziato dalla tecnologia ASUS WiFi Master, per una connettività sempre stabile e affidabile.



Nonostante le dimensioni compatte, ASUS VivoBook 13 Slate OLED è equipaggiato con una doppia fotocamera (fronte/retro) e un lettore di impronte digitali. La batteria ha una durata eccellente, e al termine sarà molto semplice ricaricarla: con la ricarica USB-C il dispositivo può essere caricato da una power bank o da qualsiasi caricabatterie USB-C, con una carica fino al 60% in appena 39 minuti. ASUS Vivobook 13 Slate OLED è disponibile in Italia sull'estore ufficiale di ASUS e presso numerosi rivenditori.