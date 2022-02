Fastweb: clienti, ricavi e margini in crescita per il 34mo trimestre consecutivo

mette a segno il trentaquattresimo trimestre consecutivo di crescita, con performance positive in termini di clienti, ricavi e margini. Un risultato conseguito grazie al costante focus sulla trasformazione digitale di famiglie, imprese e PA e l’impegno per lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Continuano a premiare la trasparenza e semplicità delle offerte ed il forte impegno sociale ed ambientale che vede Fastweb in prima linea nella diffusione delle competenze digitali e nella lotta ai cambiamenti climatici. Grazie all’attenzione rivolta alla società e ai temi ambientali Fastweb ha ottenuto il rating di sostenibilità “EE” (Strong) di Standard Ethics.Negli ultimi dodici mesi la società ha acquisito 692.000 nuovi clienti complessivi nei segmenti de(+14% rispetto al 31 dicembre 2020). Al 31 dicembre 2021 i ricavi totali di Fastweb si attestano a 2.392 milioni di euro, in aumento del 4% rispetto all’anno scorso. In crescita anche l'EBITDA complessivo che raggiunge quota 826 milioni di euro, con un aumento del 5% rispetto al 2020 mentre l'EBITDA inclusivo dei costi di locazione (EBITDAaL) si attesta a 772 milioni di euro, in crescita del 5%.Anche per il 2021 Fastweb conferma il proprio primato negli investimenti che si attestano a 601 milioni di euro, un importo pari al 25% dei ricavi, indirizzati principalmente alla transizione della società in operatore OTT infrastrutturato, di tecnologie e di servizi avanzati per il Cloud e la cybersecurity. Andamento positivo anche della generazione di cassa. A fine 2021 il FCF Proxy (calcolato come EBITDAaL – Capex) si attesta a 171 milioni di euro, con un incremento del 18% rispetto al 2020.Fastweb si conferma leader del mercato in termini di penetrazione di servizi di accesso ad Internet veloce con 2.243.000 clienti che al 31 dicembre 2021 hanno attivato(+12% rispetto a dicembre 2020). Circa l’82% dei clienti (+9 p.p. rispetto all’anno precedente) usufruisce di una connessione con performance da 100 Mbs fino a 1 Gigabit. Attualmente oltre 300.000 clienti navigano ad una velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo.Ancheregistra un deciso aumento con 2.472.000 SIM attive, in crescita del 26% rispetto al 2020. La percentuale di clienti “convergenti” che adottano servizi mobili assieme a quelli fissi a fine 2021 si attesta al 38% (+4 p.p. rispetto all’anno precedente) della customer base di Fastweb.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita