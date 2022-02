Western Digital ha annunciato il nuovo WD_BLACK SN770 NVMe SSD

Velocità di lettura sequenziale fino a 150 MB/s3 (nei modelli da 1TB e 2TB) per rendere più rapidi i tempi di caricamento dei giochi;

(nei modelli da 1TB e 2TB) per rendere più rapidi i tempi di caricamento dei giochi; Streaming fluido e stuttering minimo grazie alla compatibilità PCIe Gen4 dell'unità con le moderne schede madri e i laptop2;

e grazie alla compatibilità PCIe Gen4 dell'unità con le moderne schede madri e i laptop2; Prestazioni costanti alla massima velocità grazie alla gestione termica avanzata e all'efficienza energetica aumentata del 20% rispetto alle unità interne SSD NVMe della generazione precedente1.

Con le continue evoluzioni nel settore del gaming, ambienti di gioco sempre più coinvolgenti e nuove sfide a carico dei sistemi informatici, i gamers sono sempre alla ricerca di nuove soluzioni per ottimizzare le tecnologie a disposizione e riuscire a supportare giochi sempre più immersivi con una maggiore capacità di storage a disposizione per gli aggiornamenti e i download. Per rispondere ancora una volta alle nuove esigenze dei gamers di tutto il mondo,ha annunciato una novità all’interno del proprio portfolio WD_BLACK:La nuova unità alimenta ie un gameplay più lungo, offrendo prestazioni più veloci fino al 40% e un’efficienza energetica alla massima velocità aumentata/migliorata fino al 20% in più rispetto alla generazione precedente1.L’unitàè dotata di un'interfaccia PCIe Gen42 che offre straordinarie velocità di lettura fino a 5.150MB/s3 (nei modelli da 1TB e 2TB) per caricare rapidamente tutti i giochi, ridurre al minimo le interruzioni e fornire uno streaming fluido con un aumento delle prestazioni che i giocatori possono avvertire. Quest'unità si adatta alle esigenze di tutti gli utenti che desiderano passare alla Gen4, ma è anche compatibile con i sistemi Gen3.L'unitàè già disponibile sullo store online di Western Digital e presso un gruppo di rivenditori selezionati, retailer e reseller a partire da 85,99 € - 430,99 € (prezzo di vendita consigliato). L'unità è disponibile nelle capacità daSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita