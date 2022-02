Garmin: arriva il nuovo smartwatch aviation D2 Air X10

Garmin ha annunciato

, lo smartwatch GPS con funzioni aeronautiche e nuove tecnologie che permettono al pilota di usare la voce per gestire le chiamate e la messaggistica del proprio smartphone. Queste funzionalità si uniscono agli strumenti dedicati all’aviazione, fiore all’occhiello della serie D2 Air di Garmin, che includono: previsioni e bollettini meteo, navigazione Direct-to, informazioni sugli aeroporti, log automatico di volo, Pulse Ox

e molto altro. Il tutto disponibile direttamente su un luminoso display AMOLED da 1,3 pollici.

Ad arricchire ulteriormente questo straordinario smartwatch, la possibilità di effettuare e ricevere chiamate da polso, la compatibilità con i dispositivi per la smart home e con gli assistenti vocali Siri, Google Assistant e Bixby per inviare messaggi usando la voce. Sono naturalmente presenti tutte le rinomate funzionalità Garmin dedicate al monitoraggio della salute, del benessere e delle attività sportive.

Garmin D2 Air X10 offre un set completo di dati per le procedure preflight, in-flight e postflight e dispone di tutti gli strumenti necessari per assistere il pilota e garantirgli il completo controllo della situazione in ogni istante. La navigazione Direct-to gli consente inoltre di attivare la rotta verso uno qualsiasi degli aeroporti inclusi nel suo database, o verso un’altra meta precaricata. Attraverso la funzione Nearest è possibile impostare direttamente il volo verso l’aeroporto più vicino. L’indicatore di situazione orizzontale (HSI) aiuta il pilota a capire se l’aereo è posizionato nella direzione corretta, mentre l’altimetro barometrico lo avverte del raggiungimento della quota desiderata. D2 Air X10 include avvisi personalizzati, tra cui: soglie di altitudine e di pressione configurabili, il cui superamento viene notificato attraverso una vibrazione al polso; timer del serbatoio carburante, per assistere il pilota nelle gestione delle risorse di combustibile, e notifiche di fuori rotta (XTE) inviate nel momento in cui l’aeromobile si discosta dal piano di volo attivo.

Disponibile in due diverse colorazioni – Ivory e Black – Garmin D2 Air X10 sfoggia una cassa da 43mm, pulsanti e ghiera in acciaio inox satinato e fondello in alluminio rinforzato. Il cinturino “quick release” da 20mm è disponibile in numerose varianti opzionali. La lettura dei dati è affidata a uno schermo AMOLED, Corning Gorilla Glass 3 touchscreen con opzione Always On. Garmin D2 Air X10 vanta un’autonomia fino a 7 giorni in modalità smartwatch e fino a 20 ore in modalità GPS.

Garmin D2 Air X10 è disponibile ad un prezzo suggerito di 549,99 Euro.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita