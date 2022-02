Galaxy S22 Ultra, il nuovo smartphone premium di Samsung

ha presentato Galaxy S22 Ultra, il nuovo smartphone premium che definisce un nuovo standard coniugando il meglio di due eredità: la potenza della serie Note e la fotocamera di livello professionale e le prestazioni della serie S.Per la prima volta in assoluto,preferita dagli utenti della serie Note arriva su un dispositivo della serie S; ed è la S Pen più veloce e reattiva che Samsung abbia mai realizzato. Con una latenza 3 volte ridotta è possibile scrivere e disegnare in modo più naturale sull’ampio schermo di S22 Ultra, utilizzando le app in modo del tutto nuovo. Il vetro pregiato e la finitura opaca aggiungono un tocco di eleganza al layout lineare di S22 Ultra, completo degli iconici bordi squadrati di Galaxy Note.Le funzioni avanzate di, disponibili su tutta la Serie S22, consentono di catturare filmati nitidi e dettagliati sia con la fotocamera anteriore che con quella posteriore, che si registri di giorno oppure di notte. S22 Ultra è dotato di un sensore di pixel da 2.4um, il più grande sensore di pixel di Samsung, che consente alle lenti della fotocamera di catturare più luce e dati, ottimizzando l'illuminazione e il dettaglio dei video clip. Inoltre, grazie a Super Clear Glass, Galaxy S22 Ultra consente di girare video notturni più fluidi e luminosi senza bagliori.Contemporaneamente,assicura che la fotocamera catturi sempre esattamente chi l'utente desidera, che si tratti di dieci persone o di una sola. Con capacità di zoom che permette di avvicinarsi ancora di più all’azione, quella di Galaxy S22 Ultra non è solo la fotocamera più potente di Samsung, ma anche la più intelligente.Dotato di nuove funzioni di Intelligenza Artificiale, Galaxy S22 Ultra è stato progettato per rendere ogni scatto una fotografia professionale. Con le potenti capacità della fotocamera intelligente di S22 Ultra, lo smartphone sarà in grado di catturare sempre foto e video mozzafiato con qualsiasi illuminazione. Che l’utente sia un dilettante o un fotografo professionista, Galaxy S22 Ultra mette a disposizione tutti gli strumenti necessari per scattare sempre splendide fotografie.Come Galaxy S22 e S22+, Galaxy S22 Ultra offre un accesso esclusivo all'app, che dispone di una suite completa di strumenti di editing in-camera, per un’esperienza simile a una DSLR e un maggiore controllo creativo. Con la possibilità, è possibile avere una migliore gestione delle modifiche, con maggiori informazioni sulle immagini. E, proprio come una fotocamera DSLR, è possibile schiarire o scurire le foto con le impostazioni ISO e la velocità dell'otturatore, regolare il bilanciamento del bianco per rendere l’immagine più calda o fredda e mettere a fuoco manualmente il soggetto desiderato per ottenere le immagini nel modo preferito.S22 Ultra è parte della prima serie Galaxy S, che supporta l'elaborazione AI e ML più evoluta di Samsung. Dispone anche di Wi-Fi 6E, fino a due volte più veloce del Wi-Fi 6. Ciò significa che è possibile godere di prestazioni impareggiabili su tutte le app più utilizzate, durante i momenti di svago, lo streaming o il lavoro.Tutta questa potenza si avvale, iper ottimizzata per una durata senza precedenti. S22 Ultra supporta anche la ricarica Ultra-rapida a 45W, la quale rende possibile registrare più di 50minuti di video dopo una carica di 10 minuti.S22 offre la possibilità di lavorare, giocare, guardare video e altro ancora, con una carica che consente di rimanere sempre connessi.Che si visualizzino o si creino contenuti, l'immersivo schermo da 6,8 pollici di Galaxy S22 Ultra,, offre dettagli mozzafiato e più luminosi che mai, con una luminosità di picco di 1.750nit. Inoltre, la tecnologia Vision booster permette allo schermo del Galaxy S22 Ultra di regolare in modo intelligente la luminosità durante il giorno, assicurando la migliore visione possibile dei contenuti anche sotto la piena luce del sole.La serie Galaxy S22 è protetta dalla potente piattaforma di sicurezza, che include un processore di sicurezza e di memoria che isola completamente le informazioni sensibili come password, dati biometrici o chiavi di Blockchain dal sistema operativo principale dello smartphone.Galaxy S22 Ultra è preordinabile sue nei negozi fisici e online in quattro colorazioni: Phantom Black, Phantom White, Green e Burgundy.Inoltre, solamente su, Galaxy S22 Ultra sarà disponibile nelle seguenti colorazioni esclusive: Red, Sky Blue e Graphite.Galaxy S22 Ultra sarà acquistabile nel mercato italiano: nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €1.279 nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.379 nella versione da 12GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.489 nella versione da 12GB + 1TB ad un prezzo consigliato di €1.689 (esclusivo su Samsung.com)Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita