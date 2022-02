Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+: per un’esperienza fotografica al top sia di giorno che di notte

ha presentato Galaxy S22 e Galaxy S22+, i due smartphone di punta che danno libero spazio a creatività ed espressione di sé. Galaxy S22 e S22+ introducono fotocamere dinamiche, con un’avanzata tecnologia di elaborazione delle immagini, in modo da rendere straordinario ogni momento.Caratterizzati da un design ad effetto e costruiti con materiali sostenibili, Galaxy S22 e S22+ sono progettati per essere allo stesso tempo eleganti e rispettosi dell’ambiente.“Le fotocamere dei nostri smartphone hanno trasformato il modo in cui creiamo, condividiamo e comunichiamo. Attraverso foto e video abbiamo la possibilità di esprimerci e restare in contatto con le persone che amiamo”, ha dichiarato. “Ecco perché ci siamo focalizzati sul progettare i nostri ultimi dispositivi della serie S con sbalorditive funzionalità della fotocamera, perfette per scattare di giorno e di notte, e potenziate dalle migliori prestazioni mobile mai realizzate finora”.Galaxy S22 e Galaxy S22+ sono progettati per restituire un’esperienza di alto livello, in modo che gli utenti possano restare connessi e condividere contenuti dovunque siano. Con le rivoluzionarie funzionalità Nightography della serie Galaxy S22, come il sensore più ampio rispetto a Galaxy S21 e S21+ 5G e la tecnologia Adaptive Pixel, la fotocamera è concepita per catturare più luce, enfatizzare i dettagli e rendere vividi i colori, così da far risaltare i contenuti anche al buio.Galaxy S22 e S22+ includono, un teleobiettivo da 10MP e un ultra-grandangolo da 12MP, che consentono di ottenere scatti sempre della massima qualità. E quando si girano video con gli amici, la nuova funzionalità Auto Framing rileva fino a 10 persone e calibra automaticamente l’inquadratura della fotocamera, così da ritrarre ogni persona in maniera definita. Entrambi i dispositivi sono potenziati dall’avanzata tecnologia VDIS che minimizza le vibrazioni, così da ottenere filmati fluidi anche se registrati in movimento.Galaxy S22 e S22+ sono inoltre dotati dell’ultima tecnologia di. È semplice scattare foto perfette in Modalità Ritratto con il nuovo AI Stereo Depth Map; i soggetti raffigurati appariranno al loro meglio, anche nei dettagli più piccoli, grazie al sofisticato algoritmo AI. Avviene lo stesso anche quando il soggetto è un animale: la nuova Modalità Ritratto di Galaxy S22 e S22+ consente al pelo degli animali di risultare definito e non assimilato allo sfondo, in modo da ottenere scatti del proprio animale domestico sempre perfetti.A casa o al lavoro, Galaxy S22 e Galaxy S22+ sono costruiti per dare il meglio di sé anche durante le giornate più impegnative,, disponibile per la prima volta su uno smartphone Galaxy. In grado di esaltare i processi di Intelligenza Artificiale e Machine Learning più avanzati, il processore restituisce prestazioni che non hanno rivali, per qualsiasi necessità di streaming e produttività.Un processore così veloce richiede una potenza adeguata. Galaxy S22 è equipaggiato di una batteria a lunga durata e della, così da non rallentare mai le prestazioni; Galaxy S22+ include invece una batteria iper ottimizzata progettata per un basso consumo energetico e una maggiore durata. Galaxy S22+ offre inoltre la ricarica Ultra-rapida da 45W, che consente di non perdere tempo quando la batteria è scarica.Galaxy S22 e Galaxy S22+ includono entrambi l’iconico design Contour-Cut tanto apprezzato dai fan della Serie S, che integra la fotocamera perfettamente all’interno dell’hardware.Per dare vita a un look più elegante e definito, Samsung ha progettato entrambi i dispositivi con un display piatto distintivo, completo d. Ora l’alloggiamento della fotocamera della Serie Srichiama il colore dell’intero dispositivo, con una leggera e simmetrica cornice metallica, per un look senza interruzioni. Il risultato è un design bilanciato e continuo, moderno, alla moda ed elegante.Samsung Galaxy S22 e S22+ sono entrambi disponibili nelle colorazioni Phantom Black, Phantom White, Green e Pink Gold. Il design elegante è progettato per durare: la serie Galaxy S22 introduce i dispositivi mobile di Samsung più durevoli di sempre. Galaxy S22 e S22+ sono i primi modelli della serie S realizzati con, l’alluminio più robusto su dispositivi Galaxy, così da poter portare ovunque il proprio smartphone in tutta tranquillità.La serie Galaxy S22 rappresenta inoltre il primo utilizzo per gli smartphone del, un vetro altamente resistente posizionato nella parte frontale e posteriore in grado di proteggere i device in caso di cadute accidentali. Ma la vera durabilità non è solo un fattore legato all’hardware. Come parte dell’impegno di Samsung nel fornire agli utenti le migliori esperienze e prestazioni mobile possibili, l’intera serie Galaxy S22 supporterà fino a quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android.La Serie Galaxy S rende inoltre molto semplice personalizzare il proprio smartphone. Con la semplice, nuova e intuitivaè possibile personalizzare il design di home screen e widget. Inoltre, è possibile interpretare secondo i propri gusti le icone, i widget, l’intera palette di colori e molto altro, così da creare un’esperienza mobile che riflette le esigenze e i desideri del singolo utente. One UI permette inoltre di accedere facilmente a numerosi emoji, GIF e stickers direttamente dalla tastiera, per comunicare in maniera immediata senza dover digitare una singola parola.Galaxy S22 e Galaxy S22+ sono preordinabili sue nei negozi fisici e online in quattro colorazioni: Phantom Black, Phantom White, Green, e Pink Gold. Inoltre, solamente su, Galaxy S22 e Galaxy S22+ saranno disponibili nelle seguenti colorazioni esclusive: Violet, Sky Blue, Graphite, e Cream.Galaxy S22 sarà acquistabile nel mercato italiano: nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €879 nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €929 Galaxy S22+ sarà acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:nella versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €1.079 nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.129.Gli utenti che acquisteranno Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+ tra il 9 febbraio e il 10 marzo potranno ricevere gratuitamente, dopo aver registrato il dispositivo sulla piattaforma Samsung Members. Inoltre, acquistando Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+ entro 10 marzo è possibile avere una super valutazione del proprio smartphone usato.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita