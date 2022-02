Very Mobile: cresce la rete vendita

allarga la propria rete di vendita e introduce nuovi canali di distribuzione. Le sim Very Mobile ora possono essere acquistate, infatti, non solo nei negozi Very ma anche in quelli di elettronica, nei supermercati Esselunga, Pam Panorama, Penny Market e Despar Centro Sud, nelle Librerie Feltrinelli e nei Mondadori Store aderenti e nei negozi di fai da te Brico io. In questi nuovi punti vendita Very Mobile propone una interessante novità di acquisto semplificato, sviluppata insieme ad epay, il principale fornitore di soluzioni prepagate e unico distributore autorizzato di ricariche nel canale Retail in Italia.Le SIM possono essere acquistate ora direttamente anche in cassae poi attivate, comodamente in qualsiasi momento, sul sito verymobile.it/verysim. Tra le offerte a disposizione, 50 Giga, minuti e SMS illimitati a partire da 5,99 euro al mese oppure 100 Giga, minuti e SMS illimitati, a partire da 6,99 euro al mese. L'elenco completo dei rivenditori Very Mobile è disponibile nella sezione "Negozi" del sito verymobile.it, selezionando la vocesarà possibile consultare l'elenco dei punti vendita che offrono il nuovo servizio di vendita e anche gli stand presenti all'interno dei centri commerciali.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita