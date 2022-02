WindTre: disponibili i nuovi smartphone Samsung Galaxy S22

Novità in arrivo per, che arricchisce il proprio portafoglio con i nuovi top smartphone della linea. Nei WINDTRE store, è già possibile, infatti, ordinare il modello Galaxy S22 Ultra 5G in abbinamento con le proposte del brand, pensate per rispondere nel modo più efficace alle esigenze di connettività dei clienti grazie alla rete ‘Top Quality’.Galaxy S22 Ultra è il nuovo smartphone premium di Samsung, che definisce un nuovo standard coniugando il meglio di due eredità: da una parte, dall’altra la fotocamera e le prestazioni della serie S. Dotato di S Pen integrata, di fotocamere professionali per video e foto di elevata qualità anche in scarse condizioni di luce e di una batteria iper ottimizzata per una durata senza precedenti, Galaxy S22 Ultra è il dispositivo Ultra più potente che Samsung abbia mai creato.Con il lancio dei nuovi Galaxy, WINDTRE propone: una soluzione completa, in esclusiva con i modelli Samsung, che include, oltre a 200 Giga mensili in 5G*, minuti illimitati ed accesso al call center senza attese, anche la protezione furto smartphone di, compagnia specializzata nell’assistenza privata.Per i clienti che scelgono i nuovi dispositivi della famiglia Samsung Galaxy S22, anche con anticipo zero, l’offerta è disponibile al prezzo promozionale di 14,99 euro al mese, invece di 18,99 euro, a cui va associato il costo del telefono, variabile in base al modello, a partire da 19,99 euro mensili. In particolare, per l’acquisto del top di gamma, in abbinamento all’offerta ‘Protect’, è previsto un importo aggiuntivo di 28,99 euro al mese, con anticipo di 199,99 euro. I nuovi smartphone Samsung sono disponibili anche per i professionisti con partita IVA, con le offerte WINDTRE ‘Professional’. Ad esempio, con ‘Professional World’ è possibile acquistare i modelli della linea Galaxy S22 a partire da 13,99 euro al mese in più rispetto al costo dell’offerta. ‘Professional World’ prevede minuti e Giga illimitati in Italia, incluso il 5G, oltre a minuti e Gigabyte all'estero.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita