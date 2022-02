Realme presenterà la Serie realme GT 2 al Mobile World Congress 2022

Realme ha annunciato che presenterà la serieil 28 febbraio al MWC 2022. realme GT 2 Pro è stato lanciato in Cina all'inizio di gennaio come primo smartphone alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 1 nel 2022. realme GT 2 Pro sarà anche il primo dispositivo alimentato da questo chipset in Europa.realme ha raggiunto ied è diventato il primo marchio di smartphonea raggiungere la top 6 in soli tre anni. Le incessanti innovazioni tecnologiche e di design sono sempre state la chiave della rapida crescita di realme.realme GT 2 Pro avrà a disposizione: una cover posteriore realizzata con biopolimeri, una fotocamera ultra-grandangolare da 150° e l’Innovation Forward Communications di realme (la prima commutazione con antenna HyperSmart a banda ultra larga al mondo, potenziatore Wi-Fi e NFC 360°), in grado di garantire un’esperienza premium.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita