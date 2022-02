BenQ lancia l’X3000i, il primo videoproiettore gaming al mondo 4LED 4K HDR per console

BenQ ha annunciato il lancio del nuovo modello per console X3000i, portando così su larga scala le prestazioni audiovisive migliori di sempre anche nel gaming. Le scene di gioco sono coperte dall'ampia gamma colori DCI-P3 al 100% basata sull'esclusiva tecnologia CinematicColorTM BenQ, mentre l'avvolgente sistema audio treVolo e un input lag di soli 4 ms consentono ai gamer di godersi giochi open-world intrisi di vivo realismo.



Il BenQ X3000i offre un’esperienza immersiva e cinematografica grazie ai colori autentici bilanciati con 4K UHD reali, alla luminosità visiva elevata di 3000 ANSI Lumen e al contrasto nitido ultraelevato di 500.000:1 con algoritmi Dynamic Black. Prestazioni visive di ultima generazione sono garantite dal 3D, dall’HDR ottimizzato per videoproiettori con supporto HDR10/HLG e dalla sorgente luminosa a 4 LED con calibrazione automatica del colore. A tutto questo si aggiunge una prestazione di altissimo livello e senza ritardi, che deriva dal tempo di risposta di 4 ms con un frame rate di 240 Hz.



Grazie a un audio ulteriormente migliorato, il BenQ X3000i avvolge completamente i giocatori con i due potenti altoparlanti stereo da 5 W sintonizzati dal team audio treVolo di BenQ e ottimizzati dal DSP (Digital Signal Processor) Bongiovi con, offrendo dettagli uditivi surround e suoni a tre dimensioni. L'audio può essere trasmesso a un sistema sonoro esterno tramite eARC HDMI per un’esperienza cinematografica che non teme confronti.

Dotato di modalità di gioco preimpostate e appositamente progettate. Profondità, nitidezza e fedeltà dei colori, così come sono stati concepiti in origine dai creatori, sono solo alcune delle caratteristiche principali del X3000i e che faranno la differenza per i gamer più esigenti. A tutto questo si affianca un sistema audio di massimo livello, dotato di bassi profondi surround che durante il gioco enfatizzano il rumore dei passi in avvicinamento dei nemici e la chiarezza delle voci.Il BenQ X3000i si distingue per il design dinamico, che gli permette di integrarsi in qualsiasi sala giochi, e per la flessibilità di configurazione che gli deriva dallo zoom di 1,3x,. La sua sorgente luminosa a 4 LED garantisce poi oltre 30.000 ore o più di 10 anni di colori vividi e una straordinaria qualità di gioco senza la necessità di sostituire la lampada.Il BenQ X3000i è disponibile in pre-order fino al 14 marzo sul sito ufficiale BenQ.